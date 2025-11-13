BBC "lamenta sinceramente" edição de vídeo de Trump mas nega difamação

A estação britânica BBC pediu esta quinta-feira desculpa a Donald Trump por ter editado um discurso de 2021 do presidente, levando assim a crer que este tinha defendido a violência no dia do ataque ao Capitólio.





O pedido de desculpas chega depois de Trump ter ameaçado a emissora com uma ação judicial.







"Os advogados da BBC escreveram à equipa jurídica do presidente Trump em resposta a uma carta recebida no domingo", avançou esta noite um porta-voz da estação.

Documentário “deu a impressão errada”

Esta polémica levou à demissão do diretor-geral da BBC, Tim Davie, e da diretora de notícias, Deborah Turness.

c/ agências

, acrescentou.Em causa está um excerto do documentário da BBC intitulado "", transmitido dias antes das eleições presidenciais dos EUA de 2024.No documentário,, proferidas com quase uma hora de diferença, no que parecia ser uma única frase em que Trump exortava os apoiantes a marcharem com ele e "lutarem com todas as forças". O presidente contestava na altura a eleição de Joe Biden.Entre as partes cortadas estava o momento em que Trump dizia que queria que os apoiantes se manifestassem pacificamente.A BBC "não tenciona voltar a transmitir o documentário em nenhuma plataforma da BBC", garantiu esta noite o porta-voz da emissora britânica., frisou, no entanto, a empresa.Afirmando ter revisto o documentário após as críticas ao modo como o discurso de Trump foi editado, a BBC explicou que o programa mostra vários excertos retirados de diferentes partes do discurso."No entanto,, em vez de excertos de diferentes pontos do discurso, e que isso deu a impressão errada de que o presidente Trump tinha feito um apelo direto à ação violenta".No passado domingo, a estação recebeu uma carta dos advogados de Donald Trump a exigir uma "retratação completa e justa", um pedido de desculpas e uma "indemnização adequada ao presidente Trump pelos danos causados".