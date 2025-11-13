Mundo
BBC "lamenta sinceramente" edição de vídeo de Trump mas nega difamação
A BBC reconheceu que a edição das imagens do seu documentário "criou involuntariamente a impressão" de que Donald Trump apelou diretamente à ação violenta no dia do assalto ao Capitólio, em 2021.
A estação britânica BBC pediu esta quinta-feira desculpa a Donald Trump por ter editado um discurso de 2021 do presidente, levando assim a crer que este tinha defendido a violência no dia do ataque ao Capitólio.
O pedido de desculpas chega depois de Trump ter ameaçado a emissora com uma ação judicial.
"Os advogados da BBC escreveram à equipa jurídica do presidente Trump em resposta a uma carta recebida no domingo", avançou esta noite um porta-voz da estação.
"O presidente da BBC, Samir Shah, enviou separadamente uma carta pessoal à Casa Branca na qual deixa claro ao presidente Trump que tanto ele como a empresa lamentam a edição do discurso do presidente de 6 de janeiro de 2021", acrescentou.
Em causa está um excerto do documentário da BBC intitulado "Trump: Uma Segunda Oportunidade?", transmitido dias antes das eleições presidenciais dos EUA de 2024.
No documentário, os editores juntaram duas partes do discurso de 2021, proferidas com quase uma hora de diferença, no que parecia ser uma única frase em que Trump exortava os apoiantes a marcharem com ele e "lutarem com todas as forças". O presidente contestava na altura a eleição de Joe Biden.
Entre as partes cortadas estava o momento em que Trump dizia que queria que os apoiantes se manifestassem pacificamente. Documentário “deu a impressão errada”
A BBC "não tenciona voltar a transmitir o documentário em nenhuma plataforma da BBC", garantiu esta noite o porta-voz da emissora britânica.
"Embora a BBC lamente sinceramente a forma como o vídeo foi editado, discordamos veementemente que haja base para uma ação por difamação", frisou, no entanto, a empresa.
Afirmando ter revisto o documentário após as críticas ao modo como o discurso de Trump foi editado, a BBC explicou que o programa mostra vários excertos retirados de diferentes partes do discurso. Esta polémica levou à demissão do diretor-geral da BBC, Tim Davie, e da diretora de notícias, Deborah Turness.
"No entanto, aceitamos que a nossa edição criou involuntariamente a impressão de que estávamos a mostrar uma única secção contínua do discurso, em vez de excertos de diferentes pontos do discurso, e que isso deu a impressão errada de que o presidente Trump tinha feito um apelo direto à ação violenta".
No passado domingo, a estação recebeu uma carta dos advogados de Donald Trump a exigir uma "retratação completa e justa", um pedido de desculpas e uma "indemnização adequada ao presidente Trump pelos danos causados".
c/ agências