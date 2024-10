O apelo é feito pelo líder parlamentar do Bloco, depois de Israel Katz, chefe da diplomacia de Israel, ter declarado o secretário-geral da ONU, António Guterres, “persona non grata” naquele país e ter escrito, na rede social X, que o antigo primeiro-ministro português não condenou o ataque do Irão a Israel, pelo que "não merece pisar solo israelita".



Ouvido pela Antena 1, Fabian Figueiredo, líder parlamentar do Bloco, entende que Portugal deve sair em defesa do secretário-geral da ONU e pagar na mesma moeda.