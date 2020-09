Beirute. Grupos de resgate procuram possível sobrevivente entre destroços

Foi um cão de uma equipa de resgate chilena que detetou, na quinta-feira, algo entre os destroços de um edifício que tinham já sido revistados.Um dos voluntários chilenos explicou que o equipamento em questão deteta ritmos cardíacos humanos e não de animais, acrescentando que, apesar de raro, não seria a primeira vez que alguém conseguiria sobreviver entre destroços durante um mês.Youssef Malah, trabalhador da Proteção Civil libanesa.As equipas de resgate decidiram, assim, começar a escavar entre os destroços durante a última noite, continuando esta sexta-feira a busca por um possível sobrevivente., segundo a organização não-governamental Live Love Beirut.A essa hora, o grupo de resgate tinha ainda por remover perto de dois metros de destroços até alcançar a localização onde foi detetado o calor corporal. Por várias vezes, a equipa teve de pedir às cerca de 200 pessoas que se encontram no local a assistir aos trabalhos que fizessem silêncio absoluto para conseguirem ouvir algum som que indiciasse vida.

O facto de a temperatura no Líbano nas últimas semanas estar muito elevada e os altos níveis de humidade tornam pouco provável que um sobrevivente possa ser encontrado.

A explosão no porto da capital libanesa, há um mês, fez 191 mortos e deixou feridas mais de seis mil pessoas. Milhares ficaram também desalojados.Especialistas franceses e o FBI estão, a pedido das autoridades libanesas, a colaborar na investigação à explosão, não tendo ainda sido tornadas públicas conclusões da mesma. Até agora, foram detidas 25 pessoas possivelmente relacionadas com o incidente, a maioria funcionários do porto e da alfândega.Na quinta-feira,, segundo a agência Associated Press. Não foram ainda divulgados detalhes sobre a origem ou proprietário dessas quatro toneladas.