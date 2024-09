Benjamin Netanyahu promete paz aos iranianos sem líderes religiosos

Foto: Stephani Spindel - EPA

O primeiro-ministro israelita diz que essa mudança irá acontecer mais cedo do que se pensa.



"Os tiranos iranianos não se importam com o vosso futuro, mas vocês sim", afirmou, tentando capitalizar na resistência iraniana a diversas imposições religiosas.



"Quando o Irão for finalmente livre e esse momento irá chegar muito mais rapidamente do que as pessoas pensam, tudo será diferente", acrescentou, sem dar detalhes.



"Os nossos povos antigos, o povo judeu e o povo persa, ficarão finalmente em paz", prometeu o líder israelita.



Benjamin Netanyahu acrescentou que não há "nenhum lugar no Médio Oriente" que não possa ser alcançado por Israel.

"Todos os dias, este regime mergulha a nossa região cada vez mais na escuridão e na guerra%u201D, afirmou, apontando o dedo à liderança religiosa de Teerão.

Mas, %u201Ctodos os dias, os seus fantoches são eliminados. Perguntem a Mohammed Deif", acrescentou o primeiro-ministro israelita, referindo-se ao chefe do braço armado do movimento islamita palestiniano Hamas que Israel garante ter assassinado em julho.



As declarações de Netanyahu foram feitas horas depois de o porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros iraniano assegurar que o seu país não tinha qualquer intenção de enviar combatentes para o Líbano e para Gaza, para enfrentar Israel.



"Os governos do Líbano e da Palestina têm capacidade e poder para enfrentar a agressão do regime sionista, e não há necessidade de enviar forças auxiliares ou voluntários iranianos", disse o porta-voz, Nasser Kanani, durante uma conferência de imprensa.



Ao início do dia, o Presidente iraniano, Massoud Pezeshkian, visitou a sede do Hezbollah em Teerão para prestar homenagem a Hassan Nasrallah, o líder do movimento xiita libanês eliminado nos últimos dias.



com Lusa