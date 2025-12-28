Benjamin Netanyahu vai reunir-se segunda-feira com Donald Trump

Foto: Evelyn Hockstein - Reuters

Apesar das tréguas, Israel continua a atacar Gaza.



Nas últimas 48 horas, três corpos foram levados para hospitais do enclave.



O conflito entre o Hamas e Israel já provocou 242 mil vítimas desde outubro de 2023: as autoridades de saúde falam em quase 71 mil mortos e mais de 170 mil feridos.