Benjamin Netanyahu vai reunir-se segunda-feira com Donald Trump

Na agenda da reunião estará a segunda fase do cessar-fogo em Gaza. Este será o quinto encontro entre os dois líderes nos Estados Unidos desde o regresso de Trump à Casa Branca, há um ano.

Apesar das tréguas, Israel continua a atacar Gaza.

Nas últimas 48 horas, três corpos foram levados para hospitais do enclave.

O conflito entre o Hamas e Israel já provocou 242 mil vítimas desde outubro de 2023: as autoridades de saúde falam em quase 71 mil mortos e mais de 170 mil feridos.

