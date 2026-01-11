Mundo
Berlim e Londres discutem envio de tropas para a Gronelândia
Um grupo de países europeus liderado pelo Reino Unido e pela Alemanha está a discutir planos para reforçar a presença militar na Gronelândia.
(em atualização)
Segundo noticia a Bloomberg News este domingo, a Alemanha vai propor a criação de uma missão conjunta da NATO para proteger a região do Ártico.
O objetivo é mostrar ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que o continente leva a sério a segurança no Ártico.
O objetivo é mostrar ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que o continente leva a sério a segurança no Ártico.
Trump tem reiterado a sua intenção de adquirir a Gronelândia e na sexta-feira avisou que o ia fazer “a bem ou a mal”.
O presidente norte-americano alega que os EUA precisam de controlar a Gronelândia para impedir que a Rússia ou a China a ocupem no futuro. Trump tem alegado repetidamente que navios russos e chineses estão a operar nas proximidades da Gronelândia, algo que os países nórdicos têm rejeitado.
O presidente norte-americano alega que os EUA precisam de controlar a Gronelândia para impedir que a Rússia ou a China a ocupem no futuro. Trump tem alegado repetidamente que navios russos e chineses estão a operar nas proximidades da Gronelândia, algo que os países nórdicos têm rejeitado.
Trump e os seus conselheiros têm estado a discutir vários planos para a aquisição da Gronelândia e o presidente norte-americano já disse que não descarta o recurso às Forças Armadas. Os líderes das principais potências europeias e do Canadá uniram-se em apoio da Gronelândia.
O secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, anunciou que se vai reunir com os líderes da Dinamarca na próxima semana, mas garantiu que não recua em relação aos objetivos de Trump.
O Governo da Gronelândia anunciou que vai participar nesta reunião e espera que sirva para normalizar as relações com Washington.
O secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, anunciou que se vai reunir com os líderes da Dinamarca na próxima semana, mas garantiu que não recua em relação aos objetivos de Trump.
O Governo da Gronelândia anunciou que vai participar nesta reunião e espera que sirva para normalizar as relações com Washington.
Tópicos