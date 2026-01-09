Mundo
Trump avisa que vai ficar com a Gronelândia "quer queiram quer não"
Em declarações aos jornalistas na Casa Branca, o presidente norte-americano argumentou que quer evitar que, no futuro, a Gronelândia seja ocupada pela Rússia ou pela China.
O presidente norte-americano voltou a ameaçar a Gronelândia, afirmando que pretende chegar a acordo com a Dinamarca sobre este território “da maneira mais amigável ou da forma mais difícil”.
“Vamos fazer algo na Gronelândia quer queiram quer não”, disse Donald Trump aos jornalistas na Casa Branca.
"Também sou fã da Dinamarca, devo dizer, e têm sido muito simpáticos comigo", disse. "Mas só porque desembarcaram ali de barco há 500 anos não significa que sejam donos do território", acrescentou. A ilha, com 57 mil habitantes, é um território autónomo do Reino da Dinamarca.
Trump argumentou que os EUA precisam de controlar esta ilha no ártico para impedir que a Rússia ou a China a ocupem no futuro. "Se não o fizermos, a Rússia ou a China vão tomar a Gronelândia e não queremos a Rússia ou a China como vizinhas", acrescentou.
Questionado sobre por que precisa de “possuir” a Gronelândia para a defender se os EUA já possuem bases militares naquele território, Trump respondeu: “Porque quando a possuímos, defendêmo-la. Não se defende arrendamentos da mesma forma. Temos de os possuir”.
Trump e os seus conselheiros têm estado a discutir vários planos para a aquisição da Gronelândia e o presidente norte-americano já disse que não descarta o recurso às Forças Armadas.
Os líderes das principais potências europeias e do Canadá uniram-se em apoio da Gronelândia. Na terça-feira, França, Alemanha, Itália, Polónia, Espanha, Reino Unido e Dinamarca emitiram uma declaração conjunta, afirmando que apenas a Gronelândia e a Dinamarca podem decidir sobre assuntos relacionados com as suas relações.
O secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, anunciou que se vai reunir com os líderes da Dinamarca na próxima semana, mas garantiu que não recua em relação aos objetivos de Trump.
O Governo da Gronelândia anunciou que vai participar nesta reunião e espera que sirva para normalizar as relações com Washington.
