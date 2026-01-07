Porque é que a Gronelândia está no centro das ambições de Donald Trump?

Joia estratégica no coração do Atlântico



c/ agências

A Gronelândia deixou de ser uma excentricidade retórica do presidente dos Estados Unidos Donald Trump. Aquilo que, no seu primeiro mandato, foi tratado como uma bravata presidencial passou agora a ser encarado com alarme real nas capitais europeias.. A pergunta deixou de ser se a Gronelândia é importante para Trump- e passou a ser porquê.No topo das prioridades está a geoestratégia. A Gronelândia ocupa uma posição central no Atlântico Norte, funcionando como ponte natural entre a América do Norte e a Europa.A justificação pública do presidente é clara: a segurança nacional. Mas é também aí que o seu argumento começa a falhar.. Nada impede Washington de reforçar a sua presença militar, instalar novas bases ou aumentar contingentes. Pelo contrário, existe um tratado com Copenhaga que concede aos EUA liberdade operacional, de portos a pistas de aterragem.Como ironizam críticos europeus, Donald Trump quer a soberania quando já tem acesso quase total ao território. Daí a questão que permanece: se não é pela segurança imediata, então porquê ir mais longe?A resposta passa também pela economia estratégica. Ae, à medida que o gelo derrete, os seus depósitos de minerais raros tornam-se mais acessíveis. Estes recursos são essenciais para tecnologias avançadas e armamento de última geração.O contexto político é decisivo. Após a queda de Maduro do regime venezuelano e de assumir controlo sob receitas do petróleo, Trump surge agora, aos olhos de aliados e adversários, como um “imperialista prático”. O seu principal assessor, Stephen Miller, referiu que “os EUA já não seguem as “leis de ferro” de um mundo regido pela força e pelo poder- eles próprios são essa força.. Não por acaso que, esta segunda-feira, Miller afirmou “ninguém vai lutar contra os Estados Unidos pelo futuro da Gronelândia”.Katie Miller, esposa do assessor de trump, Stephen Miller, partilhou nas suas redes sociais um mapa da Gronelândia com as cores da bandeira norte-americana, acompanhada da palavra “ Soon” (“brevemente”).Caso os EUA tomassem a Gronelândia, haveria consequências."Não consigo imaginar um cenário em que os Estados Unidos da América fossem colocados numa posição de violar a soberania dinamarquesa", afirmou o presidente francês Emmanuel Macron, acrescentando que "a Gronelândia é um território sob soberania dinamarquesa e assim permanecerá".O primeiro-ministro da Gronelândia, Jens-Frederik Nielsen, insistiu que a ilha não está à venda e que apenas os groenlandeses devem decidir o seu futuro. A primeira-ministra dinamarquesa avisou que qualquer tentativa de anexação pela força significaria “o fim imediato da NATO”.