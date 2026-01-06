Trump e conselheiros discutem opções para aquisição da Gronelândia

Em comunicado enviado a vários meios de comunicação internacionais, incluindo a agência France Presse, Reuters e BBC, a Casa Branca indica que o presidente dos Estados Unidos "deixou claro que a aquisição da Gronelândia é uma prioridade de segurança nacional para os Estados Unidos" e que é "vital" para manter os "adversários" sob controlo na região do Ártico.





"O presidente e a sua equipa estão a discutir múltiplas opções para cumprir este importante objetivo de política externa e, claro, utilizar as Forças Armadas dos EUA é sempre uma opção disponível para o comandante-em-chefe", acrescentou Karoline Leavitt.





O ministro dos Negócios Estrangeiros da Gronelândia fez saber que os representantes do território e da Dinamarca pediram uma reunião com o secretário de Estado norte-americano para debater as recentes declarações de Donald Trump sobre a ilha ártica: "O objetivo da reunião é discutir as declarações marcantes dos Estados Unidos sobre a Gronelândia", escreveu Vivian Motzfeldt nas redes sociais ainda antes da informação das intenções norte-americanas conhecidas ao fim da noite.



"Até agora não foi possível para o secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, de se encontrar com o governo da Gronelândia. Apesar do governo da Gronelândia e o governo dinamarquês terem, ao longo de 2025, pedido uma reunião ao nível dos ministros dos Negócios Estrangeiros", acrescentou.



Este anúncio surgiu quando se realiza no parlamento dinamarquês uma reunião entre o governo dinamarquês e a comissão parlamentar dos Negócios Estrangeiros sobre as relações entre o reino da Dinamarca, que inclui as Ilhas Faroé e a Gronelândia, e os Estados Unidos.



No início do dia, França, Alemanha, Itália, Polónia, Espanha e Reino Unido emitiram uma declaração conjunta de apoio à Dinamarca face às reivindicações de Donald Trump sobre a Gronelândia.



Os ministros dos Negócios Estrangeiros nórdicos também salientaram num comunicado conjunto que os assuntos relativos à Dinamarca e à Gronelândia devem ser decididos exclusivamente pela Dinamarca e pela Gronelândia.



Em Paris, onde participou numa cimeira dos aliados da Ucrânia, a primeira-ministra dinamarquesa, Mette Frederiksen, congratulou-se com esta demonstração de solidariedade: "Isto contribui, em todo o caso, para sublinhar que não se trata apenas de um conflito com o reino da Dinamarca (...), mas sim com toda a Europa".







c/ Lusa