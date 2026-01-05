Primeiro-ministro da Gronelândia recusa ceder ao "pânico" pela possível anexação dos EUA

Numa primeira mensagem nas redes sociais, este domingo, Nielsen já tinha criticado a forma como o presidente dos EUA, Donald Trump divulga as suas pretensões e opiniões, através das redes sociais e das televisões.



A Gronelândia é uma ilha enorme na área do círculo polar Ártico e tem uma população de apenas 57.000 habitantes. Além da sua localização estratégica, mais próxima de Nova Iorque do que de Copenhaga, possui recursos minerais significativos, a maioria dos quais ainda inexplorados

"Discordo da afirmação de que a segurança no Ártico não está garantida", afirmo, sublinhando que a Dinamarca destinou cerca de 90 mil milhões de coroas dinamarquesas (1,2 mil milhões de euros) para a segurança na região até 2025.





A UE já se solidarizou com os Governos de Copenhaga e de Nuuk, frisando a necessidade de serem respeitadas a unidade territorial e a legislação internacional.





Apesar dos gronelandeses já terem rejeitado a anexação dos Estados Unidos como pretende Trump, querem também ser independentes da Dinamarca. Essa poderá ser eventualmente um fator de negociação para Washington.

Não é esse o caso. Por isso,. Devemos restabelecer a boa cooperação que tínhamos", disse Nielsen.Apesar da proposta, o primeiro-ministro prometeu firmeza na cooperação.O seu governo "adoptará agora uma postura mais firme, porque não estamos satisfeitos com a situação em que nos encontramos", disse. "Basta que a comunicação seja feita pelos media e por diversos meios indiretos", acrescentou.Depois da operação norte-americana para capturar Nicolás Maduro na Velezuela, na madrugada de sábado, debate-se abertamente a eventualidade de um ataque semelhante contra a Gronelândia.​Jens-Frederik Nielsen fez notar esta noite que a situação é muito diferente.", insistiu.A primeira-ministra da Dinamarca, país a que pertence a ilha do Ártico, com estatuto autónomo, reagiu igualmente à hipótese armada.. Incluindo da nossa NATO e, por conseguinte, da segurança implementada desde o final da Segunda Guerra Mundial", declarou Mette Frederiksen, à estação TV2.Os Estados Unidos mantêm ainda na ilha uma pequena base militar e operaram ali cerca de outras dez durante a Guerra Fria.Donald Trump afirma que a anexação da ilha é vital para a "segurança nacional" dos EUA e. O presidente norte-americano afirma ainda que o local está "cheio de navios russos e chineses".A chefe do Governo dinamarquês respondeu esta tarde a Trump, contrariando esta versão.