Gronelândia. Ataque dos EUA a um parceiro da NATO "será o fim de tudo"

A Dinamarca e os EUA são parceiros na Aliança e a Gronelândia, autónoma face a Copenhaga, está englobada na organização.



Donald Trump, que acusa a Dinamarca de não ter recursos para garantir a segurança da área, recusou até agora afastar a possibilidade de uma intervenção armada contra a maior ilha do mundo, território autónomo da Dinamarca.

Nada foi dito sobre o que irá Landry propôr ao governo gronelandês, eventualmente ajuda à independência pretendida por Nuuk em troca de mais bases militares dos EUA.

Em Mar-a-Lago, na Florida , Trump repetiu domingo os argumentos de "segurança nacional" invocados para os Estados Unidos anexarem a ilha.





Voltou a elencá-los horas depois, a bordo do Air Force One, em trânsito para a Base Aérea Andrews.

"Agora basta"

"Infelizmente, penso que o presidente norte-americano deve ser levado a sério quando diz que quer a Gronelândia", afirmou. Acrescentou que “os EUA não têm direito de anexar nenhuma das três nações do reino dinamarquês”. Mette Frederiksen lembrou também que a própria Gronelândia já disse "repetidamente" que "não quer fazer parte dos Estados Unidos".



Já o primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, considerou esta segunda-feira que o futuro do território não deve ser deixado à mercê de Washington.



"Vou ser muito claro sobre a Gronelândia: o futuro da Gronelândia cabe à Gronelândia [e] ao Reino da Dinamarca", vincou, em declarações à estação televisiva britânica Sky News.

