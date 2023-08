Berlim. Vandalizado memorial a vítimas homossexuais do nazismo

com citações bíblicas que condenam a homossexualidade.

"Esta passagem da Bíblia é frequentemente utilizada de forma incorreta contra os homossexuais", sublinhou a Federação de Gays e Lésbicas de Berlim no seu comunicado de imprensa.





No parque Tiergarten, junto à Porta de Brandemburgo, situado no centro da cidade, o monumento “Triângulos cor-de-rosa”, inaugurado em maio de 2008, comemora os milhares de homossexuais que foram deportados ou torturados pelos nazis.





O monumento de cinco metros de altura assume a forma de um cubo e tem uma janela oblíqua, através da qual é possível observar um vídeo que representa um beijo entre dois homens.

Mais de 50 mil pessoas foram condenadas pela sua orientação sexual durante os anos do nazismo.





A homossexualidade só foi totalmente descriminalizada na Alemanha a partir de 1994.





Estima-se que entre cinco mil a 15 mil homossexuais tenham sido enviados para campos de concentração, juntamente com judeus e outras pessoas consideradas indesejáveis pelo Terceiro Reich. Uma vez lá, a grande maioria não foi imediatamente assassinada, mas obrigada a usar um triângulo cor-de-rosa que os colocava no fundo da hierarquia do campo, onde acabavam por morrem de exaustão e maus tratos. “Plataforma 17”, outro memorial do Holocausto vandalizado

De acordo com a polícia alemã, na sexta-feira à noite um outro monumento berlinense dedicado aos judeus deportados para os campos de concentração pelos nazis foi alvo de vandalismo.





“Plataforma 17", memorial situado na estação ferroviária de Grünewald, a oeste da capital alemã | Reuters (arquivo)

a partir de onde foram deportados milhares de judeus alemães para os campos de concentração nazis de Riga, Varsóvia, Auschwitz e Theresienstadt.

c/ AFP