Bibi Netanyahu anuncia recompensa de 5 milhões de dólares por refém libertado

declarou Benjamin Netanyahu no vídeo gravado dentro do enclave, de acordo com um comunicado do seu gabinete.

"Daremos igualmente uma recompensa de cinco milhões de dólares por cada refém", acrescentou o primeiro-ministro israelita, de acordo com a tradução da Agência France Press. De capacete militar e colete à prova de bala, Netanyahu falou para a câmara de costas para o mar, no corredor de Netzarim, controlado pelo exército israelita, no norte da Faixa de Gaza.

Nós iremos perseguir-vos e matar-vos", prometeu entretanto o líder de Israel.

Ao lado do seu novo ministro da Defesa, israel Katz, o primeiro-ministro israelita reafirmou que um dos objetivos da guerra é que "o Hamas não governe em Gaza".





החמאס לא ישלוט בעזה. מי שיעז לפגוע בחטופינו - דמו בראשו. אנחנו נרדוף אתכם, ואנחנו נשיג אתכם. pic.twitter.com/6Coj7l410O — Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) November 19, 2024

"Fazemos igualmente esforços para localizar os reféns e trazê-los" de regresso ao país. "Não renunciamos a isso. Continuaremos a fazê-lo, até que os tenhamos encontrado a todos: os vivos e os mortos", acrescentou Bibi.

Durante o ataque e invasão sem precedentes ao sul de Israel, os comandos do movimento islamita Hamas, a 7 de outubro de 2023, raptaram e sequestraram em Gaza 251 pessoas, israelitas ou com dupla nacionalidade.No total,, 34 dos quais foram declarados mortos pelo exército.