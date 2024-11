Biden anuncia a Lula adesão dos EUA à Aliança Global contra a Fome e a Pobreza

De acordo com a presidência brasileira, os dois chefes de Estado tiveram uma conversa telefónica na quinta-feira de cerca de meia hora, na qual o ainda presidente norte-americano voltou a confirmar a presença na Cimeira do G20, marcada para 18 e 19 de novembro no Rio de Janeiro.

Na véspera do G20, Biden fará uma escala na cidade brasileira de Manaus para visitar a Amazónia.

"Ambos trataram ainda da visita prevista do Presidente Biden a Manaus (AM), antes da Cúpula, e acertaram a realização de reunião bilateral no Rio de Janeiro", indicou a presidência brasileira.

"Lula reiterou a amizade e admiração pelo presidente Biden e observou o excelente momento das relações Brasil-EUA nos últimos anos", lê-se no comunicado, dois dias depois das eleições presidenciais, nas quais Donald Trump derrotou a vice-presidente Kamala Harris.