Biden apela a Hamas que aceite proposta de cessar-fogo em Gaza

“A bola está do lado do Hamas, eles devem avançar com a proposta que lhes foi feita”, disse Biden durante uma conferência de imprensa conjunta com o primeiro-ministro japonês, Fumio Kishida, em Washington.



Na mesma ocasião, o líder da Casa Branca sustentou que Israel não estava a permitir a entrada de ajuda suficiente na Faixa de Gaza, onde a guerra entre as forças de Telavive e o Hamas já dura há mais de seis meses, mergulhando o território numa grave crise humanitária.







“Como disse ao primeiro-ministro [israelita, Benjamin] Netanyahu, o nosso compromisso com a segurança de Israel contra as ameaças do Irão e dos seus grupos aliados é blindado”, afirmou Biden, referindo-se às ameaças de retaliação de Teerão após um ataque atribuído às forças de Telavive ter matado sete militares da Guarda Revolucionária no consulado iraniano em Damasco.



E insistiu: “Volto a dizer: blindado. Faremos tudo o que pudermos para proteger a segurança de Israel".



No seu encontro, Biden e Kishida falaram sobre a segurança de Israel, mas também sobre a guerra na Faixa de Gaza, onde ambos apoiam a proposta de uma trégua que aliviaria a crise humanitária e a libertação dos reféns em posse do Hamas.



Além disso, o Presidente dos Estados Unidos referiu-se mais uma vez à possibilidade de Washington poder mudar a sua posição em relação ao conflito, como advertiu a Netanyahu se Israel continuasse com a sua estratégia atual.



“Veremos o que [Netanyahu] fará em termos de cumprir os compromissos que assumiu comigo”, referiu.

