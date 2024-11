Biden dá luz verde à Ucrânia para armas de longo alcance. Rússia fala em terceira guerra mundial

São os primeiros ecos dos mísseis cedidos pelos norte-americanos, que agora os ucranianos podem usar para atingir alvos militares em território russo. Vários responsáveis da Rússia já vieram alertar para o risco de uma escalada da guerra.Esta segunda-feira de manhã, em conferência de imprensa, em reação à possibilidade de a Ucrânia utilizar mísseis de longo alcance contra a Rússia, o ministro chinês dos Negócios Estrangeiros apelou à paz, bem como a uma solução rápida no conflito.Dos Estados Unidos, ainda não veio confirmação oficial da notícia avançada pelo jornalAs primeiras ações ofensivas ucranianas com recurso a estes mísseis devem ocorrer em breve e devem ter como alvo as forças russas e norte-coreanas que tentam retomar o controlo sobre a região de Kursk, parcialmente ocupada pela Ucrânia desde agosto.





O presidente ucraniano diz que há coisas que não são para anunciar e que os mísseis vão falar por si. As palavras de Volodymyr Zelensky depois de o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciar que autoriza Kiev a usar armas de longo alcance de fabrico norte-americano contra a Rússia.



O presidente da Ucrânia diz apenas que o plano para fortalecer o país é o chamado plano da vitória.Já o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, em conferência de imprensa na cidade brasileira do Rio de Janeiro na véspera do arranque da cimeira de líderes do G20, insistiu na necessidade de uma paz justa no leste da Europa.