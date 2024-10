Biden discute na Alemanha os conflitos da Ucrânia e Médio Oriente

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, está na Alemanha para reunir-se com as autoridades alemãs, mas também para um encontro com alguns aliados europeus para discutir os conflitos na Ucrânia e no Médio Oriente.

Após ter cancelado na semana passada uma visita de Estado de dois dias à Alemanha (a primeira de um presidente norte-americano ao país em 40 anos) na sequência dos furacões que assolaram algumas zonas dos Estados Unidos, esta sexta-feira Joe Biden é recebido pelo homólogo alemão, Frank Walter Steinmeier, e pelo chanceler Olaf Scholz.



O chefe de Estado norte-americano será agraciado com a Grã-Cruz da Ordem de Mérito da República Federal da Alemanha, com a qual o país da Europa central quer agradecer a amizade entre os dois países.



Ainda nesta curta deslocação, Biden vai encontrar-se em Berlim, a par de Olaf Scholz, com o primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, e com o presidente francês, Emmanuel Macron, para discutirem num encontro a quatro os últimos desenvolvimentos na Ucrânia e no Médio Oriente.