Biden e Trump vencem penúltima ronda das primárias

De acordo com dados preliminares, Trump venceu nos estados do Novo México (sudoeste), Nova Jersey (nordeste) e Montana (oeste), na primeira vez que foi a votos depois de ser condenado num caso de subornos ligados à campanha eleitoral do republicano de 2016.

Em 30 de maio, um júri de Nova Iorque considerou o magnata culpado das 34 acusações que enfrentava, ligadas a relação que teve com a atriz pornográfica Stormy Daniels. Foi a primeira vez que um ex-presidente norte-americano foi considerado culpado por um delito penal.

Trump foi o único nome no boletim de voto das primárias republicanas em Nova Jersey e venceu também, com 83,9% dos votos, no Novo México, onde os eleitores puderam optar por rivais que, entretanto, já desistiram da corrida, incluindo Nikki Haley.

A antiga embaixadora dos EUA junto da ONU desistiu em março e, há duas semanas, disse que ia votar em Trump nas presidenciais de novembro. Mesmo assim, Haley obteve 8,9% dos votos no Novo México.

Por seu turno, Joe Biden venceu as primárias democratas no distrito federal da capital, Washington, e nos estados do Novo México, Nova Jersey, Dakota do Sul (centro-norte), embora neste último tenha conseguido apenas 74,5% dos votos.

Apesar da vitória, Biden enfrentou campanhas organizadas em vários estados que apelavam aos eleitores para votar na opção "descomprometido" nas primárias democratas, assim como escreverem no boletim a frase "Justiça para a Palestina, cessar-fogo permanente agora!".

A opção "descomprometido" obteve entre 9,2% e 7,1% nas quatro primárias democratas, devido ao descontentamento com o apoio de Biden à ofensiva de Israel na Faixa de Gaza.

As primárias nos Estados Unidos terminam no sábado com duas primárias do Partido Democrata, nos territórios de Guam, uma ilha no oeste do oceano Pacífico, e das Ilhas Virgens, nas Caraíbas.

Donald Trump será formalmente empossado como candidato numa convenção do Partido Republicano, em Milwaukee (centro-norte), de 15 a 18 de julho.

Cerca de um mês depois, entre 19 e 22 de agosto, em Chicago, no vizinho estado de Illinois, será a vez de Joe Biden ser nomeado como candidato presidencial na convenção do Partido Democrata.

Os dois políticos voltam a enfrentar-se, tal como em 2020, nas eleições presidenciais de 5 de novembro.