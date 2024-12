Biden inicia visita de três dias a Angola

O grande foco da viagem, que esteve prevista para outubro, mas acabou por ser adiada, estará no Corredor do Lobito, uma infraestrutura ferroviária que liga Angola às zonas de minérios da República Democrática do Congo (RDC) e da Zâmbia e na qual os Estados Unidos são “realmente um membro importante”, especialmente para a segunda fase do projeto, segundo a coordenadora da Parceria para Infraestrutura e Investimento Global (PGI) no Departamento de Estado norte-americano, Helaina Matza.



Esta fase inclui a construção de 800 novos quilómetros na linha ferroviária que atravessa Angola, Zâmbia e RDCongo, que se somarão aos 1.300 já existentes e estão a ser renovados.



Biden deverá também fazer anúncios relacionados com a segurança global da saúde, segurança alimentar e agronegócio, e ainda um "anúncio importante sobre cooperação no setor de segurança" e "sobre a preservação da rica herança cultural de Angola".



A diretora de Assuntos Africanos no Conselho de Segurança Nacional norte-americano, Frances Brown, resumiu a viagem de Biden a Angola a três objetivos: "elevar a liderança dos EUA em comércio, investimento e infraestrutura em África"; destacar a "liderança regional e a parceria global de Angola num espetro completo de questões urgentes, incluindo comércio, segurança e saúde" e, por último, destacar a "notável evolução do relacionamento EUA-Angola".



Do lado angolano, o presidente João Lourenço salientou a importância da visita especialmente em termos de investimentos fora do tradicional setor petrolífero.