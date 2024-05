Biden lamenta mortes de civis com armas americanas e renova aviso contra ataque a Rafah

EPA

O presidente norte-americano afirma que os Estados Unidos vão deixar de fornecer determinadas armas a Israel, caso o país avance com uma ofensiva terrestre em larga escala sobre a cidade de Rafah.

Joe Biden lamenta que armamento norte-americano esteja a provocar mortes de civis no sul da Faixa de Gaza.



Joe Biden, entrevistado pela CNN Internacional, deu também conta de que está a trabalhar com os Estados árabes, com o objectivo de tornar possível a transição para uma solução de dois Estados, depois de terminado o conflito entre Israel e o Hamas.