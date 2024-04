Biden reduz vantagem de Trump na corrida presidencial, indica sondagem

De acordo com a sondagem, Biden está mais perto de Trump, que mantém, no entanto uma vantagem (44% contra 46%), quando a diferença era de cinco pontos percentuais a favor de Trump num inquérito anterior, realizado em janeiro (42% contra 47%).

No entanto, só 64% dos eleitores registados disseram ter grande interesse nas eleições, o nível mais baixo em quase 20 anos.

A sondagem foi realizada entre 12 e 16 de abril, num momento agitado para a política norte-americana, com o início do julgamento de Trump em Nova Iorque e com um aumento da tensão no Médio Oriente.

Se Biden, de 81 anos, supera Trump, de 77 anos, em temas relacionados como o direito ao aborto e a união do país, o antigo Presidente republicano fica à frente em matéria de competência e controlo da inflação.

Esta sondagem, feita a nível nacional pelo canal NBC News e citada pela agência Efe, indica que a inflação e a imigração lideram a lista dos problemas mais importantes do país, enquanto só um terço dos eleitores dá crédito a Biden pela melhoria da economia.

Os dois candidatos estão praticamente empatados entre os votantes independentes (Biden 36%, Trump 34%) e os que têm idades entre 18 anos e 34 anos (Biden 44%, Trump 43%), segundo a sondagem, citada pela agência Efe.

"Um dos grandes mistérios das sondagens deste ciclo é se os votantes jovens abandonaram Biden" ou se os democratas mantêm a sua vantagem neste grupo demográfico, assinala o inquérito da NBC News.

Embora Trump tenha uma vantagem de dois pontos percentuais sobre Biden no confronto direto, Biden está à frente de Trump por dois pontos (39-37%) numa votação entre cinco candidatos, incluindo a candidatura independente de Robert F. Kennedy Jr. e outros de diferentes partidos.