Biden sem certeza se sufrágio será pacífico devido a posições de Trump

"Estou confiante de que [o processo eleitoral] será livre e justo, mas não sei se será pacífico", disse o chefe de Estado na sala de imprensa da Casa Branca, onde apareceu de surpresa e respondeu a várias perguntas de jornalistas.

"As coisas que Trump disse e as coisas que ele disse da última vez, quando não gostou do resultado das eleições, foram muito perigosas", avaliou Biden, expressando preocupação com a possível reação do candidato republicano.

Além disso, Vance "não disse se aceitaria o resultado da eleição", observou o Presidente.

Joe Biden foi questionado sobre se está a receber instruções de segurança nacional sobre possíveis problemas decorrentes de uma eventual não aceitação dos resultados eleitorais.

"Eu recebo sempre", disse Biden, que desistiu da reeleição e passou a apoiar a candidatura da sua vice-presidente, a democrata Kamala Harris.

Dois dos processos criminais enfrentados por Donald Trump estão relacionados com as eleições de 2020: o da Geórgia, pela sua alegada interferência nos resultados eleitorais, e o de Washington DC, pela sua possível participação nos incidentes de 06 de janeiro de 2021, que originaram o ataque ao Capitólio.

Nas últimas entrevistas que conduziu, Trump mostrou alguma ambiguidade e afirmou que só aceitará o resultado das presidenciais de 2024 se os mesmos forem "justos e livres".

As eleições estão marcadas para 05 de novembro e vários estados já iniciaram o processo de voto antecipado e por correspondência.