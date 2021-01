Biden suspende por 100 dias deportações de imigrantes

Durante 100 dias, a partir de 22 de janeiro de 2021, o DHS (Departamento de Segurança Nacional) suspenderá as deportações de certos não cidadãos cujas deportações foram ordenadas", disse o secretário interino David Pekoske, recentemente nomeado por Biden.



A razão, acrescentou Pekoske, é "assegurar" que os Estados Unidos tenham "um sistema de imigração justo e eficaz centrado na proteção da segurança nacional, segurança fronteiriça e segurança pública", ordenando "uma revisão e reinício" dos protocolos.



As autoridades não forneceram detalhes sobre as pessoas que estão excluídas da nova medida.



Durante a campanha, Biden já se tinha comprometido com esta suspensão das deportações, embora na altura o tivesse feito sem qualquer exceção.



Biden assumiu este compromisso após receber duras críticas durante as primárias democráticas pelas deportações em massa da administração Barack Obama, da qual foi vice-presidente.

Durante a presidência de Obama, três milhões de imigrantes foram deportados, mais do que sob qualquer outro Governo dos Estados Unidos, incluindo o de Donald Trump.



A pausa de 100 dias nas deportações vem juntar-se a outra medida anunciada quarta-feira pelo Departamento de Segurança Interna: a suspensão do registo para o programa Stay in Mexico, que permitiu a Trump devolver os requerentes de asilo ao país vizinho.



Biden apresentou também um plano de imigração que prevê a regularização de 11 milhões de imigrantes sem documentos, embora este projeto dependa do poder legislativo.



