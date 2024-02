Biden vence primárias no Michigan mas pode ter problemas por causa de apoio a Israel

Com mais de metade dos votos apurados na noite de terça-feira, os "não comprometidos" tinham recebido 74 mil votos num total de mais de 580 mil - quase 13 por cento dos votos.Para contextualizar, quando o então presidentenas primárias do Michigan, com cerca de 194 mil votos no total - pouco mais de nove por cento dos eleitores.

A campanha Listen to Michigan pretendia ser um aviso para Biden rever o seu apoio até agora inabalável à campanha de Israel em Gaza, que matou quase 30 mil palestinianos, antes das eleições gerais. A campanha é especialmente significativa em Michigan, dada a grande população árabe-americana do estado, um grupo que apoiou Biden fortemente em 2020.

Após o fecho das urnas e à medida que os resultados foram chegando, os membros da campanhareuniram-se num salão em Dearborn e declararam os resultados uma vitória para a sua campanha.Antes de passar o microfone a uma série de oradores da campanha, Abbas Alawieh, porta-voz da, guardou um momento de silêncio "por todas as vidas humanas que nos foram tiradas demasiado cedo com o dinheiro dos contribuintes americanos e com bombas"., o genocídio e a destruição de um povo e de uma terra", acrescentou Layla Elabed, que lançou a campanha no início de fevereiro.O ex-congressista Andy Levin, um dos primeiros e mais proeminentes apoiantes locais da campanha para votar "sem compromisso", apelidou o movimento de "filho da necessidade" e afirmou que a afluência às urnas até à data foi "uma enorme vitória".", afirmou Levin, que foi fortemente aplaudido.Mas não é claro qual a percentagem de eleitores "não comprometidos" que estão preparados para abandonar Biden nas eleições gerais de novembro, quando muito provavelmente enfrentará Donald Trump - que está a fazer campanha com a promessa de restabelecer e expandir a sua proibição de viagens a muçulmanos.

Peso da política externa nas eleições norte-americanas

Em declarações à agência Lusa, a norte-americana Daniela Melo que é professora na Universidade de Boston, afirmou que Biden pode ter “um problema sério” com quem protesta contra o apoio dos EUA ao governo de Netanyahu.“Ao ultrapassar os 20 mil, o vototorna-se uma questão nacional, a lição principal de amanhã”, Daniela Melo.“O facto é que a política externa pode vir a ter um peso muito maior nesta eleição do que teve em eleições passadas, não só com a questão da Ucrânia, mas com a questão de Israel”, notou.A cientista política explica que”.“Tudo isto será interpretado como um grande desafio a Biden, porque ele tem margens muito pequenas para conseguir uma vitória”, disse, referindo que este é um dos Estados essenciais em novembro.



Em 2016, Donald Trump venceu o Estado do Michigan por menos de 11 mil votos.

“O Michigan é um Estado difícil porque Biden precisa de vários grupos, é um estado bastante heterogéneo”, descreveu Daniela Melo. “Ele precisa dos trabalhadores de colarinho azul nas fábricas, do voto das mulheres urbanas, do voto jovem e do voto da população árabe, que até agora tinha sido sempre previsivelmente democrata”, apontou.Apesar da pressão que Biden tem exercido sobre o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, devido à violência em Gaza, muitos eleitores democratas exigem o fim imediato do apoio a Israel e responsabilizam o presidente norte-americano.

“É um problema sério se o voto jovem, o voto árabe e o voto da ala mais progressista do partido se torna um voto de protesto e eles não aparecem nas urnas”, frisou Daniela Melo.



Falhou mais uma tentativa de cessar-fogo

Apesar de ter vencido as primárias por mais de 80 por cento, Joe Biden sai do Michigan com sinais preocupantes para as eleições gerais, numa altura em que falhou a mais recente tentativa de cessar-fogo no conflito Israel-Hamas que dura desde 7 de outubro.



Um dia antes das eleições primárias, Biden anunciou que um cessar-fogo poderia chegar na passada segunda-feira - mas tanto o Hamas como as autoridades israelitas negaram que as negociações tivessem progredido substancialmente.Numa declaração feita na terça-feira à noite, Biden não abordou a campanhaou o número crescente de eleitores que votaram como "não comprometidos". Ao invés, elogiou o seu historial em matéria de trabalho e avisou: Trump está "a ameaçar arrastar-nos ainda mais para o passado enquanto persegue a vingança e a retaliação".