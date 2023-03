Bielorrússia. Líder da oposição condenada a 15 anos de prisão

A líder da oposição da Bielorrússia foi condenada a 15 anos de prisão. Segundo o tribunal conspirou para derrubar o regime. Para além da líder, outros três dirigentes da oposição estão também a ser julgados à revelia. A opositora bielorrussa vive no exílio e diz não estar surpreendida e vai prosseguir com o seu trabalho fora do país.