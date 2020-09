Bielorrússia. Protestos contra Lukashenko intensificam-se com fuga de dados da polícia

No sexto fim-de-semana consecutivo de protestos, dezenas de milhares de pessoas voltaram a juntar-se numa marcha em Minsk para exigir ao presidente bielorrusso, Alexander Lukashenko, que “vá embora”.Entre as mulheres que foram algemadas e levadas à força para carrinhas da polícia de choque, está uma conhecida ativista de 73 anos.

No cargo há 26 anos, o presidente da Bielorrússia é conhecido como “o último ditador da Europa”.

Este domingo, a tensão entre manifestantes e agentes da polícia aumentou depois de terem sidoO Governo, por sua vez, nega qualquer tipo de abusos aos detidos nas prisões.

Numa mensagem anónima partilhada pelo canal de notícias da oposição, a ameaça foi clara: “À medida que as detenções continuam, nós vamos continuar a divulgar dados em grande escala”. “Ninguém vai continuar anónimo, mesmo sob uma máscara”, acrescentaram.







A lealdade das forças de segurança é crucial para a capacidade de Lukashenko se manter no poder. Por este motivo, os agentes da polícia normalmente apresentam-se com máscaras e gorros para esconder o rosto.





O Governo bielorrusso prometeu identificar e punir os responsáveis pela fuga de dados, que foram amplamente partilhados pela aplicação de mensagens Telegram.

“As forças, meios e tecnologias à disposição das autoridades de assuntos internos tornam possível identificar e processar a esmagadora maioria dos culpados pela fuga de dados pessoais na Internet”, disse Olga Chemodanova, porta-voz do Ministério da Administração Interna da Bielorrússia.



Vários países rejeitam vitória de Lukashenko e condenam repressão

Nos primeiros dias de protestos, a polícia deteve cerca de 7.000 pessoas e reprimiu centenas de forma musculada, suscitando protestos internacionais e ameaça de sanções., exortando Minsk a estabelecer diálogo com a oposição.Na sexta-feira, o Conselho de Direitos Humanos da Nações Unidas aprovou uma resolução que pede ao Governo da Bielorrússia para pôr fim à violência contra os manifestantes que contestam o resultado das eleições presidenciais.A resolução, aprovada com 23 votos a favor, dois contra e 22 abstenções, apela às autoridades bielorrussas para “cessarem o uso excessivo da força contra manifestantes pacíficos, incluindo tortura e outros tratamentos cruéis e desumanos”, bem como ao fim das detenções arbitrárias por motivos políticos.Por sua vez,A decisão do presidente bielorrusso reforça a repetida mensagem de que a vaga de protestos é impulsionada pelo ocidente, já que enfrenta duras críticas da União Europeia e dos Estados Unidos.“Somos forçados a (…) colocar o exército em alerta máximo e fechar as fronteiras no oeste, principalmente com a Lituânia e Polónia”, afirmou Lukashenko, num fórum oficial de mulheres celebrado em Minsk.

“Não quero que o meu país esteja em guerra. Além disso, não quero que a Bielorrússia, Polónia e Lituânia se transformem num teatro de operações militares em que os nossos problemas não serão resolvidos”, apontou.







No mesmo fórum, Lukashenko disse que a Bielorrússia não precisa que nenhum país reconheça as suas eleições.



Svetlana Tikhanovskaia, principal candidata da oposição nas eleições passadas, vai ser recebida na segunda-feira em Bruxelas para uma reunião com os ministros dos Negócios Estrangeiros da União Europeia.



A opositora anunciou que está a preparar uma lista dos membros das forças de segurança do regime responsáveis pela violência e detenções arbitrárias, com vista a um possível processo no futuro.