Bielorrússia suspende participação no Tratado sobre Redução de Armas na Europa

vizinha da Rússia e da Ucrânia.

A Bielorrússia, que não está diretamente envolvida no terreno na Ucrânia, cedeu o seu território ao exército russo quando Moscovo lançou a "operação especial" em fevereiro de 2022.

Em dezembro de 2007, a Rússia suspendeu unilateralmente a sua participação no Tratado sobre as Forças Armadas Convencionais na Europa (CFE) de 1990, que limita o número de tropas e de equipamento - tanques, aviões e artilharia - do Atlântico aos Urais e prevê o intercâmbio de informações e inspeções mútuas.Moscovo considerou o tratado anacrónico na altura e justificou a sua decisão com a recusa dos países ocidentais signatários, nomeadamente os membros da NATO, em ratificar a nova versão do tratado, adaptada em 1999 em Istambul.Segundo a Rússia, estes países tinham colocado como condição para a ratificação o respeito de acordos separados sobre a retirada das tropas russas da Transdniestria, na Moldávia, e das repúblicas separatistas da Geórgia.Em maio de 2023, o presidente russo Vladimir Putin retirou formalmente a Rússia do Tratado CFE.

Drones abatidos

No terreno a ofensiva prossegue e na última noite os militares ucranianos abateram 13 dos 14lançados pela Rússia a três regiões, revelou a força aérea da Ucrânia., no noroeste da Ucrânia, revelou o governador Oleksandr Koval na rede social Telegram. O ataque despoletou um mecanismo de defesa que cortou a energia elétrica em algumas localidades, que foi, entretanto, restabelecida.Os destroços dostambém danificaram as linhas elétricas na região central de Kirovohrad, estando os trabalhos de reparação em curso, acrescentou Oleksandr Koval.

O recém-nomeado ministro da Defesa russo, Andrei Belousov, enviou mensagens às forças de Moscovo na Ucrânia agradecendo-lhes o progresso no campo de batalha, informou esta quarta-feira o jornal oficial do exército Zvezda.

avançou o governador local que não deu pormenores sobre os danos.Na última noite, as, avançou governador regional Veniamin Kondratyev na rede de mensagens Telegram.

Armavir, uma cidade na região de Krasnodar, no sul da Rússia, possui uma estação de radares considerada fundamental no sistema de alerta precoce russo contra-ataques de mísseis.