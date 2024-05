Zelensky acusa Putin de ter "muito medo " e de querer "estragar" a cimeira de paz na Suíça

“A cimeira de paz precisa do presidente Biden”, declarou Zelensky numa conferência de imprensa, em Bruxelas. “A sua ausência seria o mesmo que aplaudir Putin”, afirmou.





Os Estados Unidos são o principal apoiante da Ucrânia face à invasão russa, dos últimos dois anos, mas Washington ainda não confirmou a presença de Joe Biden na Conferência de Paz que está a ser organizada pela Suíça, o país anfitrião, que decorrerá nos próximos dias 15 e 16 de junho em Bürgenstock, no cantão de Nidwalden, arredores de Lucerna. O presidente norte-americano deverá estar na Europa nas mesmas datas, para participar numa cimeira do G7 em Itália.



"Só há dois cenários possíveis"





O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, afirmou que os países que evitam participar na cimeira para a paz, na Suíça, estão "satisfeitos" com a guerra na Ucrânia.







“Só há dois cenários: a paz verdadeira ou um novo prolongamento da guerra”, disse o líder ucraniano, que acredita que a cimeira na Suíça pode servir para "obrigar a Rússia a fazer a paz".







“É absolutamente, absolutamente possível. Tudo depende da determinação dos líderes mundiais e da escolha real de cada Estado: se quer estabelecer uma paz verdadeira ou se está satisfeito com a situação atual, ou seja, se está satisfeito com a guerra", considerou Zelensky.

Portugal entre os países confirmados





A três semanas da realização da Cimeira da Paz na Ucrânia , na Suíça, mais de 70 países e organizações confirmaram a presença na Cimeira da Paz sobre a reconstrução da Ucrânia, anunciou, na sexta-feira, o Ministério suíço dos Negócios Estrangeiros (FDFA) . Entre os participantes encontram-se a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, o chanceler alemão, Olaf Scholz, o presidente francês, Emmanuel Macron e o primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau.





Portugal confirmou a sua presença na Cimeira, garantindo o seu empenho em ajudar a Ucrânia, não apenas militarmente, mas também nos encontros diplomáticos das próximas semanas. No dia em que o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, veio até Lisboa para assinar um novo acordo bilateral de segurança e cooperação,, garantindo o seu empenho em ajudar a Ucrânia, não apenas militarmente, mas também nos encontros diplomáticos das próximas semanas.

Será o próprio presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, a chefiar a delegação portuguesa na Cimeira da Suíça, a qual incluirá a presença do ministro do Estado e dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel.





O anúncio foi feito pelo primeiro-ministro, Luís Montenegro, na conferência de imprensa ao lado do primeiro-ministro ucraniano, Volodymyr Zelensky, depois de terem assinado um acordo bilateral de segurança e cooperação que prevê o apoio militar de pelo menos 126 milhões de euros em 2024.



"Putin tem muito medo da Cimeira"

O presidente ucraniano acusou Vladimir Putin de tentar "estragar" a Cimeira de Paz na Suíça, já que Moscovo está a tentar organizar uma reunião "alternativa" em simultâneo a este encontro de Nidwalden.



“Putin tem muito medo da cimeira de paz. Tentou e continua a tentar impedir esta cimeira", denunciou Zelensky, depois de ter rejeitado, na segunda-feira, a proposta da China e do Brasil de convidar a Rússia, que no seu entender "bloquearia tudo".



“Se querem a paz, vamos reunir-nos na cimeira da paz. É bom que preparemos esta plataforma com outros parceiros, porque a guerra está connosco (...) Nós somos as vítimas, somos atacados e mortos", declarou. Mas "se querem guerra, vão participar nesta reunião que a Rússia quer organizar”, insistiu o presidente ucraniano, apelando à comunidade internacional para que a evite.



Conferência "absurda" e "inútil"



O Kremlin reagiu, esta terça-feira, afirmando que era "absurdo" e "inútil" realizar uma cimeira de paz na Ucrânia sem a participação da Rússia, que até ao momento não recebeu nenhum convite de Kiev.







"Do nosso ponto de vista, esta conferência é absolutamente inútil para encontrar uma solução para o conflito na Ucrânia", declarou o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, numa entrevista à estação pública russa RT. "É de facto absurdo reunir e discutir seriamente estas questões sem a participação do nosso país”, sublinhou.