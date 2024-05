Em Espanha, Zelensky e Sánchez assinam acordo para apoio militar

Em conferência de imprensa, o primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, adiantou mais pormenores sobre o acordo de segurança assinado esta segunda-feira com o líder ucraniano. Madrid compromete-se a ceder apoio militar no valor de mil milhões de euros.





O objetivo é permitir à Ucânia "reforçar as suas capacidades de defesa" perante a ofensiva russa, declarou o chefe de Governo espanhol.



O presidente do Governo espanhol enfatizou que o acordo tem uma visão abrangente da segurança, incluindo não só o apoio militar no valor de mil milhões de euros, mas também o apoio humanitário, financeiro, colaboração no âmbito das indústrias de defesa, ajuda à reconstrução e desminagem do país.







Este entendimento prevê a ajuda militar a nível terrestre, aéreo e também naval, com foco na proteção das rotas de exportação de alimentação a partir da Ucrânia.







Volodymyr Zelensky adiantou nesta conferência que a Rússia já lançou cerca de 3.200 bombas sobre a Ucrânia desde o início de maio, sublinhando que Kiev não tem capacidades de defesa aérea para fazer face aos ataques russos.







O presidente ucraniano agradeceu ainda o apoio constante por parte de Espanha, nomeadamente no contexto do Conselho Europeu. Zelensky expressou "gratidão profunda" pelo apoio de Madrid.



Zelensky anunciou ainda que 90 líderes internacionais confirmaram presença na cimeira de paz que vai acontecer na Suíça a 15 e 16 de junho.









A RTP confirmou entretanto que o presidente ucraniano irá visitar Portugal esta terça-feira . Na conferência de imprensa em Madrid, ao início da tarde, Volodymyr Zelensky indicou apenas que está a "planear" uma visita futura a Portugal.







O presidente da Ucrânia aterrou esta segunda-feira na capital espanhola e foi recebido pelo rei de Espanha esta segunda-feira pelas 12h00 locais (11h00 em Lisboa) no aeroporto de Barajas, em Madrid.

Após o encontro bilateral entre Volodymyr Zelensky e Pedro Sánchez, o presidente ucraniano visita o Palácio Real, no centro de Madrid, onde reencontrou Filipe VI.





No Palácio, decorre entretanto um almoço em honra de Volodymyr Zelensky, onde estão também o chefe do Executivo, Pedro Sánchez, e o presidente do maior partido da oposição, Alberto Núñez Feijóo, do PP.







Por fim, Zelensky deverá deslocar-se ao Congresso dos Deputados para reunir com os vários líderes parlamentares.







Esta visita a Espanha estava inicialmente prevista para 17 de maio, mas teve de ser cancelada devido aos avanços da ofensiva russa. Nessa semana estava também prevista a visita do presidente ucraniano a Portugal.