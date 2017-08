Big Ben em silêncio por quatro anos

Os ponteiros do relógio vão mesmo ser substituídos. Ou seja, continua a marcar as horas mas o som só volta a ser ouvido em 2021.



Haverá todavia pequenas exceções, já que vai tocar no fim de ano e no Dia do Armistício.



Também a luz Ayrton, no topo da torre, será apagada pela primeira vez desde a II Guerra Mundial.