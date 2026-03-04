Biohacking: caminho para a super-humanidade ou uma perigosa tendência de auto-experimentação?











Estas práticas são apresentadas como uma forma de aumentar a produtividade, melhorar o bem-estar, abrandar o envelhecimento e, em última análise, prolongar a vida.





Há também um mercado crescente de serviços em que os coaches de biohacking oferecem programas de longevidade, orientação individual, auto-aperfeiçoamento, nutrição e planos de recuperação.

O que é o biohacking e como é que este movimento se desenvolveu?

A cultura de Silicon Valley e do aumento da produtividade, desempenhou um papel especial na popularização do biohacking.





Os empresários e os programadores procuravam trabalhar mais horas, pensar mais depressa e manter-se enérgicos num ambiente altamente competitivo. A comunidade das Tecnoliogias da Informação tornou-se a força motriz do movimento, não só devido ao seu acesso à tecnologia, mas também devido ao seu desejo de medir, analisar e otimizar qualquer processo, incluindo a sua própria saúde.

Atitude consciente em relação à saúde

Atualmente, milhões de pessoas utilizam aparelhos de controlo da forma física, telemóveis e aparelhos de controlo do sono para monitorizar a saúde em tempo real.





Estes aparelhos, bem como dispositivos digitais mais especializados, ajudam a monitorizar melhor as doenças crónicas e podem ser úteis tanto para a avaliação pessoal da saúde como para os médicos que gerem pacientes com doenças.

Melhorar a qualidade de vida

O papel dos coaches na promoção da tendência





Hoje em dia, um conjunto de práticas, análises e observações destinadas a otimizar o corpo e a mente tornou-se uma tendência de massas.





É alimentada por bloggers, podcasters e coaches que se posicionam como especialistas em saúde, longevidade e produtividade.

Como argumentos, são por vezes citados estudos seletivos que carecem de evidência. O problema surge quando são propostos "protocolos de longevidade" universais sem ter em conta as caraterísticas individuais de uma pessoa, a sua idade, as doenças existentes, os resultados dos testes, os parâmetros genéticos, o estado psico-emocional ou a medicação.





Por conseguinte, as consequências dos conselhos dos coaches podem ser imprevisíveis - o que não causa complicações para uma pessoa pode ser perigoso para outra, em especial devido ao risco de perturbações hormonais, distúrbios metabólicos ou agravamento de doenças crónicas.

Riscos e perigos potenciais do biohacking



As dietas perigosas. As dicas mais comuns de biohacking dizem respeito não só ao sono, mas também à dieta e às alterações alimentares como formas de "otimizar" o corpo.





No entanto, todas estas práticas podem ser perigosas, especialmente sem controlo médico. Por exemplo, as mono-dietas, que consistem em comer apenas um alimento durante alguns dias ou semanas para limpar rapidamente ou perder peso, podem ser arriscadas, uma vez que causam deficiências de proteínas, gorduras e vitaminas e perturbam o equilíbrio eletrolítico.





O cyberbiohacking e a utilização de implantes é uma das tendências mais extremas e tecnologicamente avançadas do biohacking. O principal objetivo é expandir as capacidades físicas humanas com a ajuda da tecnologia.

Ao mesmo tempo, os médicos reforçam os alertas para o facto de alguns destes métodos carecerem de evidência científica e até de poderem constituir uma ameaça real para a saúde e vida.O termo em si vem de umaNeste contexto, "" significa tentar compreender o funcionamento do corpo humano, do cérebro e da psicologia e encontrar formas de melhorar a sua eficiência. Significa otimizar o sono, a nutrição, a função cognitiva, a resistência física e o equilíbrio hormonal através da tecnologia, de suplementos, de alterações do estilo de vida ou de abordagens experimentais.A história doremonta ao final do século XX, quando o desenvolvimento da Internet nos Estados Unidos e na Europa tornou a investigação científica e tecnológica mais acessível ao grande público.O movimento surgiu nos Estados Unidos no início dos anos 2000, quando começaram a surgir as primeiras ideias de que a biologia podia ser explorada fora dos laboratórios científicos tradicionais.Esta abordagem foi designada por"A era da "biologia de garagem" está a chegar. As competências e as tecnologias estão a difundir-se rapidamente e a síntese e a manipulação do genoma já não estão confinadas às instituições académicas", escreveu o biólogo Rob Carlson sobre este movimento em 2005.Uma figura proeminente neste período foi Robert Carlson, considerado um dos teóricos do movimentoinicial. Em meados dos anos 2000, montou um pequeno laboratório numa garagem em Seattle, onde realizou experiências em biologia molecular.Mais tarde, Carlson publicou o livro, no qual argumenta que a biotecnologia está a tornar-se gradualmente mais barata, mais acessível e abre oportunidades para os cientistas de garagem.Um passo importante na disseminação do movimento foi a criação de um fórum de discussão em 2008, onde os primeiros entusiastas da biologiase reuniram e trocaram ideias e recursos. Inicialmente, havia apenas algumas dezenas de participantes, mas com o tempo, o número cresceu para milhares e surgiram grupos não só nos Estados Unidos, mas também na Europa e noutras partes do mundo.Um dos mais famosos promotores do conceito é o empresário Dave Asprey, considerado o "pai do". Desde os anos 90, tem vindo a fazer experiências com dietas, nootrópicos e biomonitorização para melhorar a saúde física e mental.Asprey é o autor da dieta à Prova de Bala, que é rica em gordura. Em 2011, fundou a, uma empresa conhecida pelo seu café "à prova de bala" - café com manteiga e óleo MCT. A bebida tornou-se um símbolo de uma nova onda de "alimentação inteligente" entre empresários e atletas, embora não tenha sido isenta de críticas devido ao seu elevado teor de gordura saturada, valor nutricional insuficiente e falta de provas científicas da eficácia do produto.O empresário Jeffrey Wu é cofundador da HVMN, uma empresa criada em 2014, especializada em produtos que visam otimizar os processos fisiológicos e melhorar o desempenho cognitivo e energético. O empresário aborda ocomo um projeto técnico através da recolha de dados, da medição e da análise dos resultados.Wu apoia e promove a ideia de greves de fome periódicas. Em 2017, liderou uma greve de fome de sete dias em grande escala que envolveu cerca de 100 pessoas. Com esta experiência, pretendiam provar que, sem alimentos, o corpo entra num estado de cetose, um modo metabólico em que a gordura é utilizada como principal fonte de energia e a função cerebral melhora."As cetonas são um super-combustível para o cérebro. Há muitos benefícios subjetivos do jejum, incluindo clareza mental devido ao aumento dos níveis de cetonas no corpo... "No primeiro dia tive tanta fome que quase morri. No dia seguinte, estava a morrer de fome. Mas no terceiro dia, acordei e senti-me melhor do que nos últimos 20 anos", disse Wu.Desde 2013, oatingiu um novo patamar. Tim Cannon, cofundador da, uma empresa que desenvolve tecnologias de "capacitação humana", tornou-se a primeira pessoa no mundo a implantar um sensor biométrico sem fios sob o seu antebraço. O dispositivo media a frequência cardíaca e a temperatura corporal e transmitia os dados para um telemóvel ou tablet via, e tinha LEDs que brilhavam sob a pele enquanto estava a funcionar.Curiosamente, a operação foi efetuada por um especialista em modificação corporal, uma vez que os cirurgiões certificados se recusaram a realizá-la. Com esta experiência, Cannon mostrou o potencial dos dispositivos implantados que podem recolher automaticamente dados sobre o corpo.Após este episódio, o mundo interessou-se pelas possibilidades de dispositivos implantados sob a pele, e outras empresas ecomeçaram a desenvolver sensores e implantes semelhantes.Uma das principais mudanças provocadas peloé a transição da perceção intuitiva da própria saúde para a medição regular de indicadores fisiológicos.Ao mesmo tempo, os médicos sublinham que os dados dos aparelhos não substituem o diagnóstico clínico e podem ser erróneos.Nas redes sociais, é frequente encontrar vídeos dea demonstrar os resultados de análises a oligoelementos, colesterol, ferritina ou vitaminas.O objetivo destes testes é determinar as necessidades do organismo com base em indicadores específicos e selecionar recomendações individuais, suplementos ou alterações alimentares em vez de conselhos universais que podem não ser adequados para todos.Isto também faz parte do, uma vez que envolve uma abordagem sistemática para otimizar a saúde. No entanto, é importante lembrar que os benefícios dos testes são mais percetíveis se forem interpretados por um médico que possa prescrever corretamente medicamentos ou dar outras recomendações. Sem uma avaliação profissional, existe o risco de ansiedade excessiva ou de autoadministração incorreta de medicamentos.De facto, o biohacking reforça a cultura da prevenção, quando as pessoas começam a monitorizar regularmente os indicadores de base e a prestar atenção aos primeiros sinais do corpo, em vez de procurarem cuidados médicos quando já têm uma doença.O biohacking está frequentemente associado ao ajuste do sono, dos biorritmos, das rotinas diárias, da resistência física e das funções cognitivas.Nas redes sociais, há muitos vídeos em que utilizadores ou médicos partilham a sua experiência e conselhos sobre como "" o corpo, conhecê-lo melhor e melhorar a saúde.Os padrões de sono estáveis e o controlo da exposição à luz ajudam a melhorar a concentração, o humor e o desempenho metabólico. Osutilizam uma variedade de métodos de controlo do sono, desde telemóveis a sensores e análises adicionais, para avaliar a duração, a estrutura e a eficiência do sono, bem como a frequência dos despertares.Esta monitorização ajuda a identificar os fatores que prejudicam o sono (stress, utilização de aparelhos durante a noite, alimentação, cafeína, etc.) e a ajustar o regime.As abordagens mais comuns consistem em seguir um horário de sono regular, em que a pessoa se deita e acorda à mesma hora, e em limitar a "luz" dos aparelhos electrónicos à noite.O treino físico regular também melhora a qualidade do sono e mantém os ritmos circadianos. A atividade física também aumenta a resistência, o tónus corporal geral e contribui para o funcionamento normal do sistema cardiovascular e do metabolismo.Além disso, o exercício aeróbico pode melhorar as funções cognitivas, incluindo a memória, a atenção e a velocidade de raciocínio, e reduzir parcialmente os efeitos negativos do stress no cérebro, estabilizando os níveis de cortisol.Estão disponíveis no domínio público dezenas de cursos emfechados, maratonas e clubes de longevidade. O custo destes programas varia entre um preço simbólico para acesso básico e vários milhares de dólares para apoio pessoal. Os pacotes incluem normalmente recomendações sobre nutrição, suplementos, padrões de sono, práticas de frio, testes hormonais e rastreio de biomarcadores.Apesar da dimensão e da formulação convincente, uma. Outros podem ter um diploma especializado, mas não são titulares de uma licença de exercício da medicina, obrigatória para a prestação de serviços médicos e de aconselhamento clínico.De acordo com investigação sobre o mercado dona área da saúde, apenas cerca de 6,6% destes profissionais estão oficialmente certificados. Isto significa que quase 93% trabalham sem a confirmação de qualificações por parte de instituições oficiais.Muitas vezes, algunsescondem este facto e admitem a sua falta de qualificações médicas, baseando-se na sua própria experiência e resultados. Muitos dos seus programas baseiam-se em histórias de descobertas pessoais, auto-experimentação ou casos individuais positivos de clientes.Uma das dietas mais populares entre osé a dieta cetónica, que envolve uma ingestão muito baixa de hidratos de carbono e elevada de gordura. É usado para perder peso rapidamente, melhorar o desempenho cognitivo e controlar o açúcar no sangue. No entanto, uma dieta cetónica excessivamente rigorosa pode causar problemas digestivos, deficiências de vitaminas e minerais, aumento do stress no fígado e nos rins e complicações cardiovasculares.Em vez disso, a dieta paleo baseia-se em comer "como os povos primitivos" - carne, peixe, legumes, fruta, sem cereais e produtos lácteos. A ideia principal da dieta é comer alimentos naturais e não processados que sejam o mais próximo possível do que os povos primitivos costumavam comer.Um dos mais famosos propagandistas contemporâneos deste estilo de vida é o influenciador americano Brian Johnson, mais conhecido como. Tem milhões de seguidores no TikTok e no Instagram, onde promove a "vida ancestral", incluindo o consumo de carne crua e de órgãos de animais, alegando que é necessário para os homens.O conteúdo de Johnson promove a ideia de que esta dieta "natural" o ajudou a atingir a sua espantosa forma física; tornou-se particularmente popular entre os adolescentes e os jovens dos Estados Unidos. Este facto tem causado preocupação entre os pais e os médicos devido aos sérios riscos para a saúde, uma vez que comer carne não processada pode levar a infeções bacterianas, doenças causadas por parasitas e distúrbios digestivos.Graças ao blogue,começou a ganhar milhões de dólares através da publicidade e do lançamento da sua própria linha de suplementos nutricionais. Em 2022, foi denunciado por utilizar esteróides e outras drogas para atingir a sua boa forma física, apesar de ter afirmado publicamente que a tinha atingido "naturalmente". Eventualmente, admitiu ter enganado o seu público, mas prometeu não o voltar a fazer e continua ativo.Na comunidade, há também muitos defensores do jejum, que acreditam ajudar a manter uma aparência jovem e a prolongar a vida. Utilizam diferentes esquemas, incluindo o jejum intermitente, em que comem apenas em determinados intervalos, ou jejuns longos de vários dias, acreditando que isso ativa os processos de "auto-limpeza" das células. No entanto, a investigação moderna confirma que a recusa de comer sem supervisão médica pode levar a hipoglicemia, fraqueza, perda muscular, complicações cardíacas e até à morte.é geralmente benéfica para a saúde, mas uma atividade física excessiva ou extrema sem descanso, adaptação ou supervisão suficientes pode causar problemas graves.Para as pessoas que querem testar os limites do seu corpo e das suas capacidades, alcançar progressos rápidos e desenvolver a disciplina, o treino diário de alta intensidade sem descanso ou a participação em desafios e maratonas podem ter consequências desagradáveis - sobrecarga crónica dos músculos e do sistema nervoso, diminuição da produtividade, fadiga crónica, perturbações do sono e desequilíbrios hormonais.Os defensores dasutilizam estes métodos para endurecer o corpo e a mente, acreditando que tonificam, melhoram a circulação sanguínea e promovem uma melhor disposição.Os duches e os banhos de gelo são populares entre os desportistas e ospara um "efeito de desintoxicação" ou para aliviar as dores.Nas redes sociais, os bloguistas mostram frequentemente os seus mergulhos e reacções ao frio, por vezes sem formação adequada para que o efeito pareça mais emocionante no vídeo. Isto é perigoso, uma vez que a queda súbita da temperatura corporal, o aumento da tensão arterial e do ritmo cardíaco podem provocar desmaios, arritmia ou mesmo um ataque cardíaco.As práticas de frio também incluem a morsa - banhos de inverno em reservatórios naturais, bem como andar descalço na neve ou no gelo, o que estimula as terminações nervosas mas pode causar queimaduras pelo frio, ferimentos e hipotermia.As mortes na vida real confirmam os riscos das práticas de frio. Em 2022, uma jovem americana de 17 anos morreu depois de ficar inconsciente e se afogar na sua própria piscina. Estava a fazer exercícios de respiração de acordo com o método- respiração profunda com atrasos e imersão em água fria, que é popularizado por estemotivacional. O seu intentou uma ação judicial contra oe a sua empresa, alegando que a prática poderia ter feito com que perdesse a consciência quando estava na água.No mesmo ano de 2022, a britânica Kelly Poole, de 39 anos, morreu quando mergulhava num rio frio, fazendo também exercícios segundo o método de Wim Gough. É provável que tenha sofrido uma arritmia cardíaca súbita.Em 1998, o cientista britânico Kevin Warwick tornou-se a primeira pessoa a implantar um transmissor RFID sob a sua pele, permitindo-lhe controlar portas, iluminação e dispositivos informáticos no seu laboratório. Por este facto, foi apelidado deAs. Durante este período, formaram-se comunidades de biohackers, surgiram empresas que vendem chips legalmente e milhares de pessoas em diferentes países começaram a usá-los para aceder a escritórios, desbloquear dispositivos, fazer pagamentos sem contacto e identificar-se digitalmente.americano Amal Graafstra, que implantou um chip RFID no seu corpo em 2005, deu um contributo significativo para a formação deste movimento. Em 2013, fundou a, que criou um dos primeiros implantes compatíveis com NFC disponíveis para o público em geral, permitindo que entusiastas de diferentes países comprem e instalem legalmente esses chips.Um dos primeiros exemplos de grande visibilidade da transição das experiências amadoras para a utilização empresarial em grande escala teve lugar em 2017. Nessa altura, a direção de uma empresa americana emofereceu aos empregados a instalação voluntária de microchips do tamanho de um grão de arroz sob a pele.Em 2025, a dupla canadiana Anastasia Sinn colocou 52 implantes tecnológicos no seu corpo, um recorde mundial. Utiliza estes dispositivos não só para funções quotidianas, mas também para demonstrar as possibilidades oferecidas pela combinação de humanos e tecnologia. Esta ação esbate eficazmente a fronteira entre o corpo físico e os sistemas digitais, ao mesmo tempo que levanta questões importantes sobre ética, segurança e o futuro do biohacking.A Associação Médica Americana salienta que estes dispositivos podem representar um risco físico, bem como preocupações em matéria de privacidade, uma vez que os chips implantados podem recolher informações sobre os movimentos do utilizador. A organização sublinha a necessidade de investigação sobre segurança e proteção de dados para garantir que a tecnologia não prejudica a saúde e a privacidade."Do ponto de vista da privacidade, a segurança dos dispositivos RFID não foi totalmente estabelecida, pelo que os médicos não podem garantir aos doentes que as informações pessoais contidas nas etiquetas RFID serão adequadamente protegidas", lê-se na declaração.Cientistas e especialistas em cibersegurança alertam para os riscos do acesso não autorizado aos implantes, incluindo a possibilidade delerem ou roubarem dados médicos, de pagamento ou outros dados pessoais, o que pode levar a perdas financeiras, violações da privacidade, interferência no trabalho ou nos sistemas domésticos e pressão psicológica sobre os proprietários dos implantes.Vitalina Mocyk / 4 março 2026 02:10 GMTEdição e Tradução / Joana Bénard da Costa