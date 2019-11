Bisneto de Nelson Mandela defende luta urgente contra as alterações climáticas

A nova geração Mandela afirma que as lutas de hoje são as alterações climáticas e o combate a doenças como o Ébola. A RTP conversou com o bisneto de Nélson Mandela, que recorda o líder histórico e fala dos novos desafios da África do Sul.