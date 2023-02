Blinken cancela visita à China depois de balão de vigilância sobrevoar EUA

A visita deste fim de semana do secretário de Estado norte-americano à China foi cancelada, na sequência do incidente com um balão de vigilância chinês que sobrevoou os Estados Unidos. Anthony Blinken considera que a invasão do espaço aéreo americano é uma provocação de Pequim.