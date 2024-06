Pedro A. Pina - RTP

A deputada do Bloco de Esquerda, Marisa Matias, apelou esta quarta-feira ao Governo para reconhecer o Estado da Palestina, durante a sua declaração política na Assembleia da República. Marisa Matias defendeu que é necessário avançar com a libertação do povo palestiniano, refém do bloqueio imposto por Israel à Faixa de Gaza e do próprio movimento islamita palestiniano Hamas.