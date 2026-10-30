Bloco de Netanyahu vence mas sem maioria para governar

Os resultados finais da votação, após a contagem dos chamados votos em "envelope duplo", provenientes de eleitores que votaram fora do seu local de voto designado, indicam que o Likud alcançou 27 lugares e partido de oposição Yashar!, partido opositor liderado pelo general Gadi Eisenkot, ficou em segundo lugar, com 21 lugares.

A coligação pró-Netanyahu obteve um total de 53 lugares, contra 48 do bloco da oposição e 19 das duas listas árabes, estas últimas podendo funcionar como um fiel da balança, necessário para atingir a maioria de 61 lugares no Parlamento (Knesset).

Segundo o comunicado da comissão eleitoral, foram contabilizados 5.716.665 votos, dos quais 5.690.778 foram considerados válidos.

Onze partidos ultrapassaram a barreira de 3,25% necessária para conquistar lugares, o que, nesta eleição, exigiu 184.947 votos.

Dentro do bloco de Netanyahu, o partido Judaísmo Unido da Torá (ultraortodoxo asquenaze) conquistou sete lugares, e o ultraortodoxo Shas, seis.

Entre os ultranacionalistas, o partido Poder Judeu, de Itamar Ben Gvir, obteve sete lugares, enquanto o Sionismo Religioso, de Bezalel Smotrich, conquistou seis.

No bloco da oposição, aos 21 lugares do Yashar! juntam-se os 12 do partido Juntos, formado pelos ex-primeiros-ministros Naftali Bennett e Yair Lapid, os oito do partido Os Democratas, de Yair Golan, e os sete do Israel Beitenu, de Avigdor Líberman.

Entre os partidos árabes, que não integram nenhum dos dois blocos, a Lista Conjunta, de orientação de esquerda, obteve onze lugares, e o partido islamista Raam, de Mansur Abás, oito.

Faltam a Netanyahu oito lugares para a maioria absoluta, e ao bloco de Eisenkot, treze, o que significa que nenhum dos dois conseguiria governar sem o apoio dos partidos árabes ou dos deputados do bloco oposto.