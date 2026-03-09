Bolsas de Tóquio e Seul fecham a cair devido à subida do preço do petróleo

A maior bolsa do Japão terminou a sessão com o principal índice, o Nikkei, a cair 5,19%, para 52.728,72 pontos, enquanto em Seul, o índice Kospi recuou 5,96% para 5.251,87 pontos.

Nos Estados Unidos, os futuros do S&P 500, do índice Nasdaq Composite e do Dow Jones Industrial Average estavam a negociar com uma queda superior a 1%, depois de terem recuado mais de 2% no final do domingo.

Os mercados chineses, que tendem a ser menos afetados pelas tendências globais, registaram perdas mais moderadas. O Hang Seng de Hong Kong caiu 1,6% para 25.343,77 e o índice Shanghai Composite recuou 0,7% para 4.097,69.

O índice de referência de Taiwan caiu a pique 4,4%, e outros mercados regionais também sofreram quedas acentuadas.

O índice Sensex da Bolsa de Bombaim (BSE), que acompanha 30 das maiores empresas cotadas da Índia, abriu a sessão a cair 2,74% para 76.752,72 pontos, uma perda de 2.166,18 pontos, enquanto o Nifty 50 da Bolsa Nacional de Valores (NSE), o principal indicador do mercado indiano, também caiu 2,74%.

O preço do barril de petróleo ultrapassou hoje os 118 dólares (102 euros) nos mercados internacionais, num mercado afetado pela guerra prolongada no Médio Oriente e pelo bloqueio contínuo do Estreito de Ormuz.

Por volta das 02:30 (em Lisboa), o West Texas Intermediate (WTI), referência nos Estados Unidos, subia 30,04% para 118,21 dólares por barril.

O Brent do Mar do Norte, petróleo que serve de referência ao mercado português, também subia 27,54% para 118,22 dólares por barril.

Lusa/Fim