Bolsonaro quer mudar o destino do Brasil

29 Out, 2018

O candidato da extrema-direita venceu as eleições presidenciais no Brasil. Jair Bolsonaro, de 63 anos, obteve 55,15 por cento dos votos, na segunda volta do escrutínio, realizada este domingo, e vai suceder a Michel Temer como Presidente da República. O capitão do Exército reformado conquistou 57.765.131 votos (55,15 por cento), enquanto o candidato de esquerda, Fernando Haddad, registou 46.969.763 votos, correspondendo a 44,85 por cento.





Capitão do exército reformado e defensor da ditadura militar - regime que vigorou no Brasil entre 1964 e 1985 -, Jair Messias Bolsonaro tomou, no início da carreira política, posições extremas e discursos agressivos em defesa da autoridade do Estado e dos valores da família cristã.



O novo Presidente prometeu que o seu Governo "será um defensor da Constituição, da democracia e da liberdade".

“Não existem brasileiros do Sul ou do Norte. Somos todos um só país, somos todos uma só nação, uma nação democrática. O Estado democrático de Direito tem como um dos pilares o direito de propriedade e afirmamos aqui o respeito e a defesa desse princípio constitucional, fundador das principais nações democráticas do mundo”, declarou à porta de casa, na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro.







Apelidado de "mito" e "herói" pelos correligionários e de "perigo à democracia" por críticos e adversários, Bolsonaro ocupa há 28 anos cargos políticos e foi eleito deputado sete vezes consecutivas.



Aos 63 anos, Bolsonaro mobilizou milhares de eleitores desiludidos com a mais grave crise económica do Brasil, enquanto outros líderes políticos têm sido envolvidos em escândalos de corrupção.







Governo com estrutura reduzida e compromisso com federalismo

Acabar com “círculo vicioso da dívida” e com “viés ideológico”

“Mudar o destino do Brasil”













"Nós fomos declarados vencedores desse pleito. E o que eu mais quero é, seguindo ensinamentos de Deus, ao lado da Constituição brasileira, inspirando-me em grandes líderes mundiais, e com uma boa assessoria técnica e profissional ao seu lado, isenta de indicações políticas de praxe, começar a fazer um governo, a partir do ano que vem, que possa realmente colocar o nosso Brasil em lugar de destaque. Temos tudo para ser uma grande nação ", afirmou Bolsonaro.

“Vamos juntos mudar o destino do Brasil. Sabíamos para onde estavamos indo, agora sabemos para onde queremos ir", declarou. “Missão não se escolhe, nem se discute. Cumpre-se! A nós cabe-nos resgatar o nosso Brasil”, concluiu.



Programa de Bolsonaro a nível económico:

- Redução da dívida de 20 por cento através de privatizações;



- Criação de um sistema de pensões paralelo através de capitalização própria;



- Criação de um 'superministério' da Economia sob o comando de Paulo Guedes, liberal que defende a mínima participação do Estado na Economia nacional;



- Reorganização do sistema tributário e criação de uma taxa única de 20 por cento, que reduz a carga fiscal para quem tem maiores rendimentos.

Programa a nível Social:

- Redução da maioridade de penal de 18 para 17 anos. Inicialmente, Bolsonaro pretendia a redução para 16 anos, mas o receio de uma rejeição pelo parlamento, levou a que a alteração ficasse pelos 17 anos;



- Alívio da regulamentação do porte de armas. "As armas são instrumentos, objetos inertes, que podem ser utilizadas para matar ou para salvar vidas. Isso depende de quem as está usando";



- Garantia de "proteção jurídica" para polícias que utilizem armas em serviço;



- Fim de programas de liberdade condicional ou redução de pena e aumento do número de encarceramentos, isto num país com prisões sobrelotadas;



- Considerar a invasão de propriedades rurais ou urbanas como atos de "terrorismo";



- "Queremos um Governo decente, diferente de tudo aquilo que nos jogou numa crise ética, moral e fiscal". Promete diminuir para metade o número de ministros, de modo a limitar o número de acordos entre partidos.

Programa para a Política Externa:

- "Deixaremos de louvar ditaduras assassinas e desprezar ou mesmo atacar democracias importantes como EUA, Israel e Itália";



- O programa de Bolsonaro não menciona o Mercosul, espaço de comércio-livre para a América Latina, preferindo "focar-se em relações e acordos bilaterais".

Programa para a Educação:

- Alteração dos currículos escolares: "Mais matemática, ciências e português, sem doutrinação e sexualização precoce";



- "Inverter a pirâmide" para concentrar mais investimentos na escola primária que no ensino superior;







- Promover a educação por correspondência em locais de difícil acesso para "ajudar a combater o marxismo";



- Estabelecer um colégio militar (gerido pelo exército) em cada uma das 26 capitais de Estado, bem como no Distrito Federal de Brasília. Atualmente, o Brasil conta com 13 colégios militares em 11 capitais.

Programa para os Direitos Humanos:

- Bolsonaro não pretende alterar legislação relativa ao aborto, uma vez que a lei atual apenas permite interrupção da gravidez em casos de violação, risco para a saúde da mãe ou uma grave malformação do cérebro do feto;



- Enquanto deputado, Bolsonaro apresentou propostas para o controlo de natalidade, liberalizando vasectomias e laqueação de trompas e prometendo bolsas de apoio a quem realizasse estes processos.;



- Os direitos da comunidade LGBT (Lésbicas, Gays, Bissexuais e Transgéneros) não são abordados no programa de Bolsonaro. Durante a campanha, proferiu várias declarações de cariz homofóbico.

Programa para o Ambiente:

- Bolsonaro reúne um forte apoio do negócio agrícola e pastorício. O seu programa não menciona a desflorestação ou o aquecimento global. O Acordo de Paris, a que se terá referido, também não consta no programa;



- Admitiu reagrupar os Ministérios da Agricultura e do Meio Ambiente, mas recentemente disse estar "aberto à negociação" nesse ponto. Este ponto é um dos mais controversos no seu programa, uma vez que pode colocar os órgãos de fiscalização e regulamentação de abusos ambientais sob a tutela de um Ministério controlado pelo lobby do negócio agrícola e pastorício;



- Não pretende dar "um centímetro mais" às reservas de indígenas no Brasil.





De acordo com os resultados divulgados pela meia-noite em Portugal, a abstenção foi de 21 por cento, num total de mais de 147,3 milhões de eleitores inscritos. Sobre a mesa estavam uma cópia dado Brasil, uma tradução da, do pastor americano Eugene Peterson, e o livro, de Winston Churchill, então primeiro-ministro do Reino Unido.