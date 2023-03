Bolsonaro volta ao Brasil para "ajudar" na oposição de direita a Lula

antes do seu sucessor de esquerda. Luiz Inácio Lula da Silva, ser empossado, viajando para a Flórida e depois de solicitar

Regressa esta quinta-feira ao país onde apoiantes o esperam no aeroporto de Brasília. O avião acabou de aterrar.

As autoridades reforçaram a segurança, cortaram o tráfego ao longo do da capital para evitar o risco de confrontos.Antes de embarcar no avião em Orlando, na Florida, Bolsonaro embora tenha minimizado o papel de liderança, afirmou queo Partido Liberal, na campanha nas eleições locais, acrescentando que, declarou à CNN Brasil.

O ex-presidente enfrenta inúmeros desafios legais. Em curso está uma investigação sobre se ele incitou os manifestantes que invadiram os principais prédios do governo uma semana após a posse de Lula, alegando fraude eleitoral.





Bolsonaro, que perdeu as eleições por uma curta margem, expressou "arrependimento" pela agitação, mas nega que a tenha causado.





No entanto, o Supremo Tribunal do Brasil concordou em incluir o ex-presidente na investigação sobre a invasão de prédios do governo que ocorreu a 8 de janeiro.





Bolsonaro também enfrenta 16 processos no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que podem impedi-lo de concorrer ao cargo durante oito anos, afastando-o da corrida presidencial de 2026.





No capítulo da corrupção, a sua imagem também foi abalada. Bolsonaro foi acusado de receber jóias do rei da Arábia Saudita no valor de 3,2 milhões de dólares que foram apreendidas por funcionários da Alfândega em 2021 porque não tinham sido declaradas.







Se o regresso ao Brasil reserva uma situação incerta para Bolsonaro, esse retorno poderá também significar turbulência para Lula da Silva. Bolsonaro mantém-se um forte antagonista e ainda conta com o apoio de milhões de brasileiros.





Perante uma sociedade polarizada, muitos esperam que o ex-presidente continue a gerar polémica. O estilo abrasivo já lhe rendeu o apelido de "Trump dos Trópicos".