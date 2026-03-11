EM DIRETO
Guerra no Médio Oriente. Acompanhe aqui, ao minuto, a evolução do conflito

Bombardeamento de escola no Irão resultou de erro do Exército dos EUA

Bombardeamento de escola no Irão resultou de erro do Exército dos EUA

Um erro do Exército norte-americano nas coordenadas do alvo originou o bombardeamento de uma escola no Irão, que fez mais de 150 mortos, a 28 de fevereiro, noticiou hoje o diário The New York Times.

Lusa /

VER MAIS

O jornal nova-iorquino cita conclusões preliminares de uma investigação militar interna.

Segundo as autoridades iranianas, a explosão em Minab, no sul do país, ocorreu no primeiro dia da ofensiva aérea dos Estados Unidos e de Israel ao Irão, 28 de fevereiro, e matou mais de 150 pessoas -- não tendo até agora sido possível verificar de forma independente o número de mortos e as circunstâncias do incidente.

O Presidente norte-americano, Donald Trump, tinha negado qualquer envolvimento dos Estados Unidos (EUA) e atribuído a culpa ao próprio Irão, antes de recuar parcialmente e afirmar que "aceitaria" o resultado da investigação.

De acordo com o The New York Times, que cita responsáveis norte-americanos e fontes próximas do inquérito, o míssil Tomahawk foi mesmo disparado pelo Exército norte-americano.

"O ataque de 28 de fevereiro ao edifício da Escola Primária Shajarah Tayyebeh resultou de um erro de direcionamento por parte das Forças Armadas dos EUA, que estavam a atacar uma base iraniana adjacente, da qual o edifício da escola outrora fizera parte, segundo as conclusões preliminares da investigação", escreveu o diário nova-iorquino.

"Os oficiais do Comando Central norte-americano criaram as coordenadas do alvo para o ataque utilizando dados desatualizados fornecidos pela Agência de Informações da Defesa, de acordo com pessoas familiarizadas com a investigação", acrescentou.

O jornal sublinhou que estas conclusões são apenas preliminares e que há ainda dúvidas, em especial sobre a razão pela qual as informações obsoletas não foram novamente verificadas.

Tópicos
PUB
PUB