Bombardeamentos abatem-se sobre Teerão. Netanyahu admite cenário de "componente terrestre"

"Componente terrestre" da guerra na mente de Netanyahu
- Os iranianos assinalam esta sexta-feira o Nowruz, ou o ano novo persa. Sem direito a trégua. A máquina de guerra israelita retomou, nas últimas horas, os bombardeamentos aéreos sobre Teerão. Estes ataques acontecem um dia depois de Telavive se ter comprometido a travar os bombardeamentos contra o campo de gás iraniano de Pars Sul a pedido de Washington, o que levou o regime a intensificar os ataques a infraestruturas energéticas de diferentes países do Golfo;
- O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, nega ter "arrastado" para a guerra o presidente norte-americano, Donald Trump. O chefe do Governo do Estado hebraico clama que o regime dos ayatollahs está a ser "dizimado" e já não dispões de capacidade para enriquecer urânio ou produzir mísseis balísticos. Em simultâneo e sem mais detalhes, sugeriu que uma "revolução" em Teerão pode requerer uma "componente terrestre";
- Os bombardeamentos do Irão conra a Cidade Industrial de Ras Laffan, no Catar, reduziram em 17 por cento a capacidade de exportação de gás natural liquefeito deste país, segundo a estatal QatarEnergy. As reparações poderão levar "até cinco anos", adiantou o ministro da Energia do Catar e CEO da empresa energética, Saad al-Kaabi;
- Desde o início da ofensiva israelo-americana, batizada de Fúria Épica, terão morrido no Irão mais de três mil pessoas, incluindo as 175 crianças e professores de uma escola da cidade de Minab, no sudeste do país. O Pentágono aponta para 15 mil alvos atingidos nas duas primeiras semanas da guerra;
- A refinaria de Mina Al-Ahmadi, no Kuwat, foi atingida por múltiplos ataques com drones ao início do dia, que causam incêndios em várias unidades do complexo;
- O Comando Central dos Estados Unidos afirma ter destruído a fábrica de mísseis terra-terra do Irão em Karaj. Este complexo estaria, de acordo com as forças da superpotência, a ser usado para "montar mísseis balísticos que ameaçavam americanos, países vizinhos e navegação comercial";
- O general Ali Mohammad Naeini, porta-voz da Guarda Revolucionária, garante, todavia, que o Irão continua a construir mísseis. "O score da nossa indústria de mísseis é 20 e não há preocupações neste sentido, porque estamos a produzir mísseis até em condições de guerra, o que é espantoso, e não há qualquer problema particular no armazenamento", afiançou o responsável;
- Em Portugal, o Governo decidiu aumentar o apoio na compra de botijas de gás para famílias mais vulneráveis. O valor sobe dos 15 para os 25 euros. Esta medida estará em vigor durante os próximos três meses;
- Foram também aprovados novos apoios para fazer frente à subida dos combustíveis. No gasóleo profissional, a ajuda é de dez cêntimos por litro para as empresas de passageiros e mercadorias A medida é aplicada até aos 15 mil litros e vai estar em vigor por três meses. Este mecanismo extraordinário abrange o sector dos táxis e as associações de bombeiros;
- O cabaz de bens essenciais atingiu esta semana o valor mais alto de sempre. Sessenta e três produtos custam agora 254,32 euros. A lista monitorizada pela DECO desde 2022 é composta por carne, congelados, frutas e legumes, lacticínios, mercearia e peixe. Nos últimos dias, a maior subida foi nos cereais e pão de forma.
Israel alega que "ameaça nuclear" do Irão "está neutralizada"
Benjamin Netanyahu cedeu ao pedido de Donald Trump e travou a ofensiva contra as infraestruturas energéticas do Irão.
Foto: Ronen Zvulun - Reuters
Numa nota de otimismo sobre o conflito, Netanyahu antecipa o fim das hostilidades para breve e ensaia um diagnóstico: o regime iraniano perdeu a capacidade de enriquecer urânio.
Trump compara ofensiva no Irão ao ataque a Pearl Harbor
Houve mais um momento de profundo desconforto na Sala Oval da Casa Branca.
Foto: Aaron Schwartz - EPA
O presidente norte-americano justificou o silêncio com a necessidade de um elemento-surpresa e, perante a comitiva japonesa, traçou um paralelo inesperado com o ataque a Pearl Harbor.
Trump comparou a atual estratégia militar ao bombardeamento que, na Segunda Guerra Mundial, vitimou mais de dois mil norte-americanos, deixando um rasto de incómodo na diplomacia de Tóquio.
Líderes da UE pedem moratória aos ataques contra infraestruturas energéticas no Médio Oriente
Os líderes dos 27 países da União Europeia apelaram, esta quinta-feira, a uma suspensão temporária dos ataques a infraestruturas energéticas e hídricas, no meio de crescentes preocupações sobre o impacto da guerra com o Irão na economia global.
"O Conselho Europeu apela à desescalada e à máxima contenção, à proteção de civis e infraestruturas civis e ao pleno respeito pelo direito internacional por todas as partes", disseram os líderes em conclusões escritas após as suas conversações.
Os chefes de Estado e de Governo "condenam todos os atos que ameacem a navegação ou impeçam a entrada e saída de navios do estreito de Ormuz", no Golfo Pérsico.
"O Conselho Europeu congratula-se também com os esforços intensificados anunciados pelos Estados-membros, incluindo a coordenação reforçada com os parceiros na região, para garantir a liberdade de navegação no Estreito de Ormuz quando as condições o permitirem", acrescentam.
Líderes da UE pedem vigilândia para fluxos migratórios
Os líderes da UE afirmam ainda que a guerra no Irão não provocou fluxos migratórios imediatos para a União Europeia, mas apelaram a que se aprendam as lições da crise migratória de 2015, de forma a evitar uma situação semelhante.
No que se refere ao conflito no Líbano, pedem a Telavive para se "abster de novas escaladas através de operações aéreas ou terrestres e a respeitar a soberania e a integridade territorial do Líbano" e condenam veementemente "a decisão do Hezbollah de atacar Israel em apoio ao Irão", instando o movimento xiita a "parar imediatamente".
Relativamente à Palestina, os líderes da UE manifestam "preocupação séria" com a "deterioração da situação em Gaza e na Cisjordânia", reiterando a defesa da solução dos dois Estados e pedindo que se implemente o cessar-fogo na Faixa de Gaza.
c/agências
"Pequeno preço a pagar". EUA pedem 200 mil milhões de dólares para financiar guerra no Irão
O Pentágono está a pedir 200 mil milhões de dólares para financiar a guerra no Irão. O presidente norte-americano, Donald Trump, disse esta quinta-feira que os EUA precisam de mais financiamento "por várias razões" e que este é "um pequeno preço a pagar" para travar esta guerra.
"Voltaremos ao Congresso e aos nossos representantes para garantir que temos financiamento adequado", afirmou Hegseth, acrescentando ser "preciso dinheiro para matar os bandidos".
Donald Trump confirmou a notícia, classificando o valor como “um pequeno preço a pagar” para garantir que as Forças Armadas têm tudo o que precisam para travar uma guerra contra o Irão.
"Queremos estar na melhor forma possível, a melhor forma em que já estivemos", disse o presidente norte-americano aos jornalistas na Sala Oval, ao lado da primeira-ministra do Japão. "É um pequeno preço a pagar para garantir que nos mantemos no topo", acrescentou.
Trump não especificou para que necessitaria o Pentágono dos recursos, dizendo apenas que deseja garantir que as Forças Armadas têm "grandes quantidades de munições". Ainda assim, negou que os EUA estejam com falta de armamento, argumentando que o Governo está a ser "criterioso" com os seus gastos.
"Estamos a pedir por vários motivos, que vão além até do que estamos a discutir sobre o Irão", disse Trump. "Munições em particular, no que diz respeito ao armamento de alta qualidade, temos bastantes, mas estamos a preservá-las”, disse.
Resistência garantida no Congresso
O pedido terá ainda de passar pelo Congresso, onde irá certamente encontrar resistência por parte de alguns deputados que são contra o conflito.
Alguns republicanos moderados, que seriam fundamentais para a aprovação deste orçamento, já expressaram ceticismo em relação ao pedido.
"É consideravelmente maior do que eu imaginava, mas não sei como está discriminado", disse a senadora Susan Collins, republicana do Maine e presidente da Comissão de Orçamento da Câmara, citada pelo New York Times.
A senadora Lisa Murkowski, republicana do Alasca, disse que a Administração Trump teria de fazer um esforço mais concertado para dialogar com o Congresso sobre a guerra antes que tal pedido pudesse ser aprovado.
"Não se pode simplesmente chegar aqui com uma fatura e dizer «paguem isto» e esperar ter uma grande cooperação daqui para a frente", disse Murkowski aos jornalistas na quarta-feira.
O montante avançado representa um aumento significativo face ao orçamento anual do Departamento de Defesa, que ronda os 900 mil milhões de dólares (cerca de 780 mil milhões de euros), o mais elevado de sempre. De acordo com estimativas do Pentágono partilhadas com o Congresso e citadas pelo diário norte-americano The New York Times, os Estados Unidos gastaram mais de 11,3 mil milhões de dólares (cerca de 10 mil milhões de euros) nos primeiros seis dias da guerra contra o Irão.
O pedido de mais verbas para a guerra faz questionar por quanto tempo se irá prolongar o conflito.
O secretário da Defesa norte-americano disse que os Estados Unidos não têm um "cronograma definido" nem um "prazo final" para o fim das operações militares norte-americanas no Irão, que começaram há quase três semanas.
"Não queremos estabelecer um calendário específico para isto", indicou Pete Hegseth durante uma conferência de imprensa, ao mesmo tempo que garantiu que a operação estava "completamente dentro do calendário" para cumprir os objetivos definidos pelo presidente.
Presidente do Conselho Europeu quer produção própria para travar preços da energia
António Costa coloca a crise energética no topo das prioridades de Bruxelas.
Foto: Olivier Hoslet - EPA
Como solução, Costa aponta para a autossuficiência. O caminho, defende, passa por investir em fontes de energia próprias e acelerar a descarbonização, reduzindo assim a perigosa dependência de mercados externos.
António Costa reafirma UE como "parceiro fiável" da ONU na defesa do direito internacional
Numa altura de forte tensão global, o Presidente do Conselho Europeu reafirma a aliança histórica entre Bruxelas e a ONU.
Sobre o conflito no Leste, a mensagem é de exigência, a paz na Ucrânia continua a ser uma prioridade, mas apenas se estiver assente nos princípios fundamentais da soberania e da integridade territorial previstos pela ONU.