Bombas da II Guerra obrigam a retirar dezenas de milhares do centro de Colónia

Os três engenhos de fabrico americano, duas bombas de mil quilos e uma de 500 quilos, foram descobertos durante os trabalhos de segunda-feira e estavam equipados com um detonador de impacto.

Heute, 4. Juni, werden die Weltkriegsbomben in Deutz entschärft, die am Montag gefunden wurden.



Ab 8 Uhr beginnen wir mit der Evakuierung des Gefahrenbereichs und den Straßensperrungen.



Alle Infos gibt's auf https://t.co/eqvLT8Df5k pic.twitter.com/4IttK9JeSz — Stadt Köln (@Koeln) June 4, 2025

Não é invulgar encontrar engenhos por explodir da II Guerra Mundial na Alemanha e, em particular, em Colónia, a quarta maior cidade do país, depois de Berlim, Hamburgo e Munique.

Colónia foi um dos principais alvos de bombardeamentos

Entre outros ataques, a Força Aérea Real Britânica atacou Colónia com o seu primeiro “ataque de mil bombardeiros” a uma cidade alemã durante a noite de 31 de maio de 1942, lançando 1.455 toneladas de bombas e destruindo ou danificando milhares de edifícios.

Em dezembro de 2021, um engenho explodiu num estaleiro de construção perto da estação de Munique (sul), ferindo quatro pessoas e perturbando o tráfego ferroviário.







, 58 hotéis, três pontes sobre o Reno, a câmara municipal, a estação ferroviária do distrito de Deutz, que fica do outro lado do Reno, museus, um hospital e dois lares de idosos."Todos os intervenientes esperam que a desativação possa estar concluída durante o dia de quarta-feira. Tal só será possível se todas as pessoas afetadas deixarem as suas casas ou locais de trabalho mais cedo e se mantiverem fora da zona de evacuação desde o início desse dia", declarou a autoridade municipal num comunicado apelando aos residentes para que sigam as instruções.Uma equipa de especialistas em desativação de bombas planeia desarmar as bombas na quarta-feira, segundo o comunicado.Esta é a maior medida deste tipo desde o fim da Segunda Guerra Mundial", declarou a cidade de Colónia em comunicado na sua página da internet.O solo das cidades alemãs ainda está repleto de bombas por explodir, que são regularmente descobertas em locais de construção 80 anos após o fim da guerra.A bomba de cerca de 500 quilos teve de ser descativada imediatamente, disseram as autoridades da cidade, com os meios de comunicação alemães a sugerirem que se tratava de uma bomba americana.A bomba não deflagrada foi mais tarde descativada em segurança e os residentes evacuados foram autorizados a regressar às suas casas.A explosão controlada foi efetuada depois de falharem as primeiras tentativas de desativação da bomba de uma tonelada. A cidade afirmou que se tratava da operação de desativação de bombas mais complexa desde 1945, uma vez que havia vários hospitais nas proximidades.Situada nos limites ocidentais da Alemanha, muito perto das fronteiras francesa, holandesa e belga, Colónia foi o alvo do primeiro dos bombardeamentos realizados pela Royal Airforce britânica no verão de 1942. O bombardeamento arrasou uma grande parte do centro da cidade de Colónia, perdendo quase por completo a sua célebre catedral nas margens do Reno.Em 2017, a descoberta de uma enorme bomba de 1,4 toneladas em Frankfurt (oeste) levou à retirada de 65 mil pessoas.