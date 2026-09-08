Bombas de fragmentação fizeram mais de 1.000 vítimas em 2025

Pelo quarto ano consecutivo, a Ucrânia lidera destacada o número total de vítimas, com 927 casos confirmados, referiu o relatório de 2026 de "monitorização de munições de fragmentação", apresentado em Genebra, Suíça.

Este é o 17.º relatório anual do Instituto das Nações Unidas para a Investigação sobre o Desarmamento (UNIDIR), em parceria com a Coligação contra as Munições de Fragmentação (CMC, na sigla em inglês).

Divulgado na véspera da III Conferência de Revisão da Convenção sobre Munições de Fragmentação, agendada para o Laos entre 14 e 18 de setembro, o relatório anual sublinhou que "os civis continuaram a arcar com o enorme custo humano dessas armas indiscriminadas, representando 87% das vítimas".

"Novos casos de vítimas decorrentes de ataques com bombas de fragmentação (946) ou de seus remanescentes (117) foram registados em nove países em 2025: Afeganistão, Camboja, Iraque, Laos, Líbano, Myanmar (antiga Birmânia), Rússia, Síria e Ucrânia", apontou o documento.

De acordo com o instituto da ONU, "embora a convenção de 2008 que proíbe estas armas continue a produzir resultados humanitários tangíveis", registaram-se "desenvolvimentos preocupantes, envolvendo principalmente Estados que não são partes na convenção, que correm o risco de comprometer a norma mais ampla contra as munições de fragmentação".

"Durante o período abrangido pelo relatório, foram utilizadas munições de fragmentação por Irão, Myanmar, Rússia, Tailândia e Ucrânia, todos eles Estados que não são partes na convenção", assinalou.

O relatório precisou que "o Irão utilizou munições de fragmentação repetidamente contra Israel em 2026, a Tailândia utilizou-as contra o Camboja em 2025, no contexto do conflito fronteiriço entre os dois países, enquanto tanto a Rússia como a Ucrânia continuaram a utilizar munições de fragmentação no contexto da guerra" em curso entre os dois países.

"Foi também relatado o uso no território do Mali, Estado parte [da Convenção], o que requer uma investigação mais aprofundada para determinar quais dos combatentes envolvidos no conflito foram os responsáveis", indicou o relatório.

O documento acrescentou que "alegações de uso por outros Estados que não são signatários, incluindo Israel, Paquistão e, possivelmente, EUA, bem como pelas forças huthis a operar no Iémen, também foram relatadas, mas permaneceram por confirmar".

Estes dados foram divulgados num momento em que os Estados se preparam para se reunir em Vientiane, no Laos, o país mais afetado por bombas de fragmentação no mundo, para a III Conferência de Revisão da Convenção sobre Munições de Fragmentação de 2008, 16 anos após a entrada em vigor do tratado.

A Convenção conta agora com 112 Estados Partes e 12 signatários, na sequência da adesão de Vanuatu à convenção em setembro de 2025 e da saída da Lituânia, que, em março de 2025, tornou-se no primeiro país a retirar-se da convenção.

As munições de fragmentação, que podem ser disparadas a partir do solo (por artilharia, foguetes, mísseis ou morteiros) ou lançadas por aeronaves, normalmente abrem-se no ar, dispersando várias submunições explosivas ou bombas sobre uma vasta área, o que leva a muitas vítimas civis, sobretudo em áreas povoadas.

Além disso, notou o UNIDIR, muitas submunições não explodem no impacto inicial, deixando resíduos não detonados que podem ferir e matar indiscriminadamente como minas terrestres durante anos, até serem encontrados e destruídos.