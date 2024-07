Bombeiros combatem incêndio que queimou área superior a Los Angeles

O incêndio em causa é um dos vários que estão a devastar o oeste dos Estados Unidos e o Canadá, alimentado pelo vento e pelo calor.

Temperaturas mais frescas e um aumento da humidade poderão ajudar a abrandar o incêndio de Park, o maior deste ano na Califórnia. A sua intensidade e propagação dramática levaram os bombeiros a fazer comparações indesejáveis com o monstruoso Camp Fire , que ardeu fora de controlo na vizinha Paradise em 2018, matando 85 pessoas e incendiando 11.000 casas.

Paradise ficou novamente perto da zona de perigo no sábado. Toda a cidade estava sob um aviso de evacuação, uma das várias comunidades do condado de Butte. Também foram emitidas ordens de evacuação nos condados de Plumas, Tehama e Shasta. Um aviso de evacuação exige que as pessoas se preparem para sair e aguardem instruções, enquanto uma ordem de evacuação significa sair imediatamente.

Prevê-se que as temperaturas sejam mais baixas do que a média até meados da próxima semana, mas "isso não significa que os incêndios existentes desapareçam", disse o meteorologista do Centro de Previsão do Tempo do Serviço Meteorológico Nacional em College Park, Maryland, Marc Chenard.

Até sábado à noite, o incêndio de Park Fire tinha queimado 547 milhas quadradas (1.416 quilómetros quadrados) e destruído 134 estruturas desde o seu início na quarta-feira, quando as autoridades disseram que um homem empurrou um carro em chamas para uma ravina em Chico e depois fugiu. O incêndio foi contido a 10% e está a deslocar-se para norte e leste perto de Chico.

O incêndio é maior do que a cidade de Los Angeles, que cobre cerca de 469 milhas quadradas (1.214 quilómetros quadrados), e ocupa agora o sétimo lugar na lista dos 10 maiores incêndios florestais do estado em termos de área, afirmou o Cal Fire numa publicação nas redes sociais.

Cerca de 2.500 bombeiros estavam a combater o incêndio, auxiliados por 16 helicópteros e numerosos aviões-tanque.