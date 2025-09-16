Bombeiros de Timor-Leste apoiam polícia a apagar fogos ateados por manifestantes
Os bombeiros de Timor-Leste estão a apoiar as forças de segurança com quatro viaturas e a apagar os fogos provocados pelos manifestantes em Díli, que protestam contra as regalias dos deputados.
"Este acontecimento obrigou-nos urgentemente a intervir para apoiar a polícia em incêndios ligeiros. Considerámos necessário combater desde logo estas pequenas situações", disse à Lusa Aníbal o diretor nacional dos bombeiros, Paulo de Oliveira Maia, enquanto se encontrava no terreno a apagar pneus incendiados por estudantes em frente à zona de Benfica.
"Quando há um alerta, nós respondemos de imediato e a nossa intervenção procura evitar que um incêndio se transforme em algo grave que possa afetar recursos importantes. É essa a nossa intervenção, de caráter preventivo", afirmou o diretor.
O responsável disse que, até ao momento, os estudantes incendiaram apenas objetos ligeiros, como pneus.
"As nossas viaturas de bombeiros também sofreram alguns danos, mas algumas, devido à proteção existente, não chegaram a ser atingidas. Sempre que há manifestações, deparamo-nos com estas condições e situações", acrescentou Oliveira Maia.
A polícia timorense conseguiu deter hoje dois estudantes do sexo masculino, que foram levados para a esquadra.
Um deles, Nilton Xavier Belo, afirmou que durante a manifestação houve desentendimentos entre a Polícia Nacional de Timor-Leste e os estudantes.
"Estou pronto para assumir a responsabilidade pelo ato que acabou por ser provocado pelos meus colegas. Estou pronto para ser responsabilizado", declarou o estudante.
"Isto faz parte da democracia e da liberdade de opinião. Estou aqui para representar os meus colegas, mas em relação ao anarquismo, não pratiquei nenhum ato. Esta é a minha posição, não há nada que justifique a polícia deter-me", afirmou o estudante da Universidade Nacional de Timor-Leste (UNTL), pedindo aos companheiros para continuarem a lutar.
Os estudantes de quatro universidades de Timor-Leste iniciaram segunda-feira um protesto contra as regalias dos deputados, que acabou por ser disperso com gás lacrimogéneo pela polícia, depois de os manifestantes atirarem pedras e outros objetos contra o Parlamento Nacional, onde decorria a abertura da terceira legislativa da sexta legislatura.
Os protestos de estudantes universitários em Díli intensificaram-se hoje, ao final da manhã, com os manifestantes a queimarem pneus e a atirarem pedras contra a polícia, que respondeu com disparos de gás lacrimogéneo.
Os distúrbios estão a afetar a zona do Palácio do Governo, do Banco Nacional Ultramarino, do Páteo, da UNTL e do Ministério da Justiça.