Boris Johnson: "É o início de uma era dourada para o nosso Reino Unido"

Um dia depois de ser indigitado primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson esteve na Câmara dos Comuns para fazer o seu primeiro discurso enquanto chefe do Governo e responder às perguntas dos deputados.







No discurso, Johnson começou por prestar homenagem à antiga primeira-ministra, Theresa May, agradecendo-lhe pelo "serviço à nação", por "combater a escravatura moderna" e "atacar os problemas na saúde mental", um legado do qual "todos devíamos estar orgulhosos".











O novo chefe do Executivo mostrou-se bastante otimista, prevendo um futuro próspero para o país. "É mais do que possível que o Reino Unido seja a economia mais próspera da Europa ao mesmo tempo que fazemos uma nova rede de acordos comerciais".







Enquanto discursava, Johnson foi interrompido pelo barulho que se fazia sentir na Câmara dos Comuns, decorrente das fortes críticas que vários deputados lhe dirigiam. O speaker, John Bercow, foi obrigado a pedir silêncio.





Johnson replicou, dizendo haver "demasiada negatividade" na Câmara e que o futuro do Reino Unido será "limpo, verde, próspero, confiante e ambicioso" e a democracia "robusta".



"Preferia que saíssemos com um acordo"









Sobre o Brexit, o primeiro-ministro reiterou a promessa de sair da União Europeia no dia 31 de outubro, referindo que ainda acredita num entendimento com a União Europeia.







"Preferia que saíssemos da União Europeia com um acordo. Ainda acredito que seja possível e vou trabalhar arduamente para que isso aconteça", frisou.







Porém, criticou o acordo negociado por Theresa May, argumentado que este foi rejeitado por três vezes e que os seus termos eram "inaceitáveis". "Nenhum país que valoriza a sua independência e respeito próprio poderia assinar um tratado que coloca em causa a sua independência económica e autogoverno", acrescentou.







Boris Johnson afirmou estar "pronto para negociar" com Bruxelas, com "grande determinação e um espírito de amizade".







Espera que a UE "repense" a sua recusa fazer alterações ao acordo, mas diz que, se tal não acontecer, o Reino Unido "terá de sair sem acordo".







Esse cenário também já está a ser preparado, garante. "O Reino Unido está melhor preparado para essa situação do que muitos pensam", assegurou.







No entanto, o primeiro-ministro assume que Londres não está tão preparado como "devía estar", e por isso todos devem precaver-se perante a possibilidade de uma saída sem acordo.







Quanto à situação dos cidadãos europeus a viver no país, garantiu que "terão direito absoluto em trabalhar e viver" no país.







Por último, mencionou o tema da imigração, assegurando que o país continuará a atrair "muitos talentos de todo o mundo", mas que o sistema tem de ser alterado.







"Ninguém acredita mais no nosso sistema do que eu, mas eu acredito que o nosso sistema tem de mudar. Será o primeiro passado para reescrever radicalmente o nosso sistema de imigração. Eu acredito que podemos produzir um sistema no qual possamos confiar".







E terminou dizendo que, no futuro, vão olhar para este período como "o início de uma nova era dourada para o Reino Unido".



Jeremy Corbyn contra-ataca



O líder dos trabalhistas teceu fortes críticas ao recém-eleito primeiro-ministro. "Ninguém subestima este país, mas o país está seriamente preocupado que o novo primeiro-ministro se sobrestime a si mesmo", lançou.





Corbyn mencionou a austeridade a considera que o país esteve sujeito, dizendo que o povo não confia no líder conservador para a combater. "As pessoas não acreditam que este primeiro-ministro faça escolhas para a maioria, quando prometeu cortar impostos para os mais ricos", explicou.







Assumiu ainda preocupação com o que considera ser "a ausência de um plano para o Brexit" e afirmou que o Labour ia opor-se a "qualquer acordo que não proteja empregos, os direitos dos trabalhadores e o ambiente".







Terminou dizendo que o país necessita de "competência, seriedade e, depois de décadas de políticas divisivas para a minoria, precisa de focar-se nos interesses da maioria".







Boris Johnson não se coibiu de responder, afirmando que o Governo "está do lado da democracia e do lado das pessoas" e que o Partido Conservador "é o partido das pessoas, da maioria".



O debate na Câmara dos Comuns foi aceso, tendo Johnson respondido, no total, a 129 perguntas de todos os partidos.



