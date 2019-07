Boris Johnson reestrutura Governo e coloca irmão no executivo

RTP25 Jul, 2019, 10:39 / atualizado em 25 Jul, 2019, 10:47 | Mundo

O novo elenco governativo reuniu-se na manhã desta quinta-feira pela primeira vez, antes de Johnson discursar na Câmara dos Comuns.







Entre os novos reforços, encontram-se defensores do Brexit e eurocéticos de linha dura, de forma a concretizar a saída do Reino Unido da União Europeia até ao dia 31 de outubro, "sem ses nem mas", como disse Johnson no seu primeiro discurso em Downing Street.







O chefe do executivo nomeou Dominic Raab para o cargo de ministro dos Negócios Estrangeiros, cargo até agora ocupado por Jeremy Hunt, candidato derrotado a líder do Partido Conservador.







Jeremy Hunt revelou que Johnson lhe propôs um cargo alternativo, mas recusou.







Priti Patel foi escolhida para ministra do Interior, tendo em tempos defendido a pena de morte.







Ambos tinham passado pelo Executivo de May, mas demitiram-se. Raab invocou desacordo com os planos de May para o Brexit, e Patel foi obrigada a demitir-se da pasta do Desenvolvimento Internacional devido a um encontro com um elemento do Governo israelita quanto estava de férias, que não tinha sido autorizada pelo Foreign Office.







A pasta das Finanças foi entregue a Sajid David. O antigo secretário do Interior ocupará o lugar de Philip Hammond, que garantiu demitir-se caso Johnson fosse eleito.





Apoiantes do Brexit tomam conta do Governo?





Jacob Rees-Mogg, diretor do European Research Group, um grupo de conservadores pró-Brexit e um dos que exigiu a demissão de Theresa May, foi nomeado líder da Câmara dos Comuns.







Quando questionado se os apoiantes do Brexit tinham tomado conta do Executivo, Rees-Mogg disse à BBC que Johnson "está a unir o país e o partido com as suas nomeações para o Governo".





Por outro lado, embora fossem apoiantes do Brexit, Penny Mordaunt, ministro da Defesa, e Liam Fox, ministro do Comércio Internacional, abandonaram os cargos. Ambos apoiaram Jeremy Hunt nas eleições. Foram substituídos por Ben Wallace, um dos poucos novos ministros que fez campanha pela permanência na União Europeia, e por Liz Truss.





Outra das decisões de Boris Johnson foi manter o eurocético Stephen Barclay como secretário do Brexit, continuando este a ser responsável pelas negociações com a UE.





Um das surpresas é a nomeação de Jo Johnson, o irmão mais novo do primeiro-ministro. Desempenhará o cargo de ministro de Estado para a Economia, a Energia e a Indústria.





No total, o novo Executivo conta com 31 ministros (mais dois do que o Governo de May). É mais eurocético (passou de 6 a 12 apoiantes do Brexit), é predominantemente masculino (passou de 31 por cento de mulheres para 26 por cento), e é mais jovem (a idade média dos membros passou de 51 a 48 anos).





Agora, o novo Executivo herda uma crise política oriunda da saída do Reino Unido da União Europeia. Terá ainda de convencer Bruxelas a retomar as negociações para um acordo, ou arrisca-se a sair da UE sem um entendimento.





Entretanto, Nicola Sturgeon, primeira-ministra da Escócia, escreveu a Boris Johnson, dizendo acreditar ser “essencial” para a Escócia ter uma alternativa ao plano do Brexit e indicando que pretende continuar as preparações para um referendo de independência.





Esteve também envolvida noutra polémica, quando sugeriu que o Reino Unido utilizasse um eventual cenário de falta de alimentos na Irlanda como moeda de troca para assegurar um melhor acordo com a UE.respetivamente por Robert Buckland e Alok Sharma.