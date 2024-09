Borrell diz que foi possível evitar conflito mas soam "tambores de guerra"

"Continuamos a trabalhar, mas, de momento, a preanunciada guerra total no sul do Líbano com uma invasão [de Israel] não se proporcionou. É uma boa notícia [...], a ameaça persiste, assim como a destruição, os bombardeamentos diários continuam, mas evitámos o pior", disse Josep Borrell, em declarações à agência de notícias Europa Press, em Beirute, no Líbano.

Apesar dos "tambores de guerra" que `soaram` com os bombardeamentos israelitas e do grupo miliciano Hezbollah, sediado no Líbano, a guerra foi evitada, até hoje, mas Josep Borrell insistiu que nunca está totalmente afastada.

Para continuar a evitá-la e alcançar uma "paz global", é necessária a paz na Faixa de Gaza, enclave palestiniano que há praticamente um ano está a ser fustigado por bombardeamentos e incursões israelitas.

O território palestiniano foi invadido e ocupado por Israel na sequência de um atentado, em 07 de outubro de 2023, perpetrado por milicianos do Hamas, grupo considerado terrorista pela União Europeia.

A incursão militar que inicialmente foi justificada com a necessidade de resgatar reféns e de coartar as capacidades bélicas do Hamas, rapidamente foi criticada pela comunidade internacional, pela destruição e grande número de vítimas civis, com mais de 40.000 palestinianos mortos, segundo as autoridades locais controladas pelo Hamas.