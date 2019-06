Botswana. Supremo Tribunal despenaliza homossexualidade

RTP12 Jun, 2019, 15:13 | Mundo

Os três juízes do Supremo Tribunal votaram de forma unânime, esta terça-feira, para revogar as leis que criminalizavam a homossexualidade no Botswana. Argumentaram que a legislação em vigor contradiz a Constituição do país.



"Uma sociedade democrática é aquela que aceita a tolerância, a diversidade e a abertura de espírito", disse o juiz Michael Leburu. E acrescenta que a inclusão social "é central para terminar com a pobreza e estimular a prosperidade".



As leis tinham sido questionadas por Letsweletse Motshidiemang, um estudante que, em março, levou o caso a tribunal. A decisão foi tomada três meses depois: relações sexuais com pessoas do mesmo sexo não são crime.



Em 2003, houve também uma tentativa de revogar estas leis, mas falhou. Foi festejada por ativistas, que esperavam à porta do tribunal na capital, Gaborone. Foi aclamada como um passo histórico para o pleno reconhecimento dos direitos da comunidade LGBTQ+, tanto no país, como no continente africano.



"É um momento histórico para nós. Estamos orgulhosos da nossa Justiça por ver a necessidade de salvaguardar os direitos da comunidade LGBT", disse Matlhongonolo Samsam, uma porta-voz do grupo Lésbicas, Gays e Bissexuais do Botswana.



Anna Mmolai Chalmers, do mesmo grupo, reconheceu a surpresa da decisão: "Não conseguimos acreditar no que aconteceu. Lutámos por isto durante tanto tempo, e em três horas, a tua vida muda".

A alteração ao Código Penal do país surge algumas semanas após a decisão do Supremo Tribunal do Quénia de rejeitar uma petição, que pedia a revogação das leis que criminalizavam as relações entre pessoas do mesmo sexo. Legislação com origem colonial



A homossexualidade no Botswana foi criminalizada desde o final do século XIX, quando o território foi colonizado pela Grã-Bretanha. Desde então, o Código Penal do país penalizou atos "não naturais", que definiu como "contacto carnal contra a ordem da natureza", puníveis até sete anos de prisão.



A Grã-Bretanha criminalizou a homossexualidade em 1553 e decidiu aplicar a mesma legislação às suas colónias. Quando começou a descriminalizá-la em 1967, os estigmas e as leis homofóbicas já estavam enraizadas nesses países africanos.



Hoje, mais de metade dos países que penalizam a homossexualidade foram colónias britânicas.

Um passo histórico para o continente africano



Trinta e dois dos 54 países africanos têm leis que criminalizam as relações sexuais entre pessoas do mesmo sexo.



A África do Sul, Moçambique, Angola e o Lesotho descriminalizaram a homossexualidade ao longo dos anos.



Mas a criminalização existe ainda em vários países. É o caso do Egito, onde vários movimentos a favor dos direitos LGBT foram reprimidos e muitos dos seus participantes foram presos. No Uganda, o Governo adotou posições hostis relativamente aos homossexuais, devido, em parte, à influência dos ministros cristãos evangélicos.