Brasil aprova vacina nacional contra a dengue para pessoas entre 12 e 59 anos

A vacina apresentou, nessa faixa etária, uma eficácia global comprovada de 74,7% contra a dengue sintomática, 91,6% contra a dengue grave e 100% contra hospitalizações decorrentes da doença, de acordo com um comunicado da Anvisa.

A decisão da Anvisa representa o sinal verde final para que a vacina possa ser produzida em larga escala e distribuída gratuitamente pelo sistema público de saúde para uso generalizado na população.

A vacina, de dose única e com eficácia comprovada contra os quatro tipos de dengue, foi produzida pelo Instituto Butantan, laboratório de referência no Brasil, em parceria com a empresa chinesa WuXi Biologics, o que permitirá aumentar a capacidade de produção para aproximadamente 30 milhões de doses até ao segundo trimestre de 2026.

A data de início da aplicação ainda deve ser definida pelo Ministério da Saúde e a faixa etária será ampliada à medida que o fabricante apresentar novos resultados de estudos, anunciou ainda a Anvisa.

Na conferência de imprensa do anúncio, o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, revelou que a nova vacina será integrada no calendário nacional de vacinação a partir do próximo ano, e o diretor do Instituto Butantan, Esper Kallás, afirmou que a vacina de origem brasileira "é uma arma importante para combater esta doença em todo o mundo".

Em 2024, o Brasil registou 6,5 milhões de casos prováveis de dengue, quatro vezes mais do que em 2023, e um número histórico de 6.321 mortes pela doença, segundo o Ministério da Saúde.

No total do ano, foram notificados 1,6 milhões de casos prováveis e mais de 1.700 óbitos por dengue.

Desde o início da década de 2000, mais de 20 milhões de brasileiros contraíram a doença.