Brasil. Bolsonaro teve alta hospitalar três semanas após cirurgia

- Depois de 3 semanas, alta prevista para hoje, domingo, às 10h. Obrigado meu Deus por mais esse milagre (12 horas de cirurgia),



- Obrigado Dr Cláudio Birolini e equipe. Volto para casa renovado. Meu próximo desafio: acompanhar A Marcha Pacífica da Anistia Humanitária na próxima… pic.twitter.com/nmBNaOgacl — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) May 4, 2025







Na mesma publicação , agradeceu ainda aos médicos e disse que iria regressar a casa "renovado".

Jair Bolsonaro, de 70 anos, foi sujeito a uma longa intervenção cirúrgica a 13 de abril.A intervenção, com cerca de 12 horas, teve por objetivo a resolução de uma obstrução intestinal relacionada com o ataque com faca que sofreu na campanha presidencial de 2018.Bolsonaro tinha sido encaminhado para o hospital a 11 de abril, após sentir fortes dores abdominais., sendo acusando de conspirar para impedir a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva após sua derrota.Este é o primeiro julgamento de um ex-presidente acusado de tentativa de golpe de Estado após a última ditadura militar (1964-1985).Jair Bolsonaro, que foi presidente entre 2019 e 2022, afirma ser inocente e diz ser vítima de perseguição política.Nos últimos anos, o ex-presidente passou por várias operações devido às sequelas do ataque com faca que sofreu em setembro de 2018, um mês antes de vencer a eleição presidencial.